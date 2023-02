„Dávid se úgy nyert, hogy meghunyászkodott”

Meglepetésvendéggel indult a 2023-as müncheni biztonsági konferencia, a világ legnagyobb ilyen rendezvénye, melyen idén is számos állam- és kormányfő vesz részt - kivéve a magyar kormány képviselőit, akik közül senkit se hívtak meg. Már a megnyitón ott volt Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár, de itt lesz Kamala Harris amerikai alelnök és szinte minden uniós állam és kormányfő, és persze a bizottság tagjai is.

Az eredeti program szerint Ukrajnát a legmagasabb szinten a miniszterelnök képviselte volna, de a hivatalos megnyitót követő első központi panelbeszélgetés rejtélyesen csak „ukrán tisztviselőként” bejelentett vendégéről kiderült, hogy maga Volodimir Zelenszkij elnök lesz az, aki videón jelentkezett be - mert tavaly azt mondta ugyanitt, hogy legközelebb a győzelem után jön el személyesen a konferenciára.

photo_camera Volodimir Zelenszkij a müncheni biztonságpolitikai konferencia nagyszínpadának kivetítőjén 2023. február 17-én. Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

A panel címe "Dávid a Dnyeperen" volt. Zelenszkij rá is csavarodott a metaforára, bár ezáltal az kissé zavarossá is vált. "Mi mindannyian Dávid vagyunk, az egész szabad világ [...] Dávid nemcsak a Dnyeperen, hanem a Spreen, a Szajnán, a Temzén és a Potomacon is áll".

Beszédében a segítségnyújtás gyorsaságának fontosságáról beszélt. "Sebességre van szükségünk az orosz Góliát legyőzéséhez. Gyors döntésekre, gyors szállításra" - mondta. Arra is figyelmeztetett, hogy ez a háború nemcsak Ukrajnában zajlik. Líbiát, Szíriát, a Közép-Afrikai Köztársaságot hozta fel példaként az orosz beavatkozásokra.

"Tavaly ilyenkor segítséget kértem. Most pedig bizonyítékot is tudok hozni rá, hogy miért éri meg segíteni rajtunk" - mondta, sorolva az ukrán sikereket. "Oroszország bizonyosan el fogja veszíteni a háborút, még idén" - jelentette ki magabiztosan.

Majd rátért a béke kérdésére. "Az ukrán győzelemnek nincs alternatívája. Ukrajna EU- és NATO-tagságának nincs alternatívája. Az ország felszabadításának nincs alternatívája. Ez nem kompromisszum tárgya. Ha Oroszország megszáll minket, a fegyverei máris más nemzeteket céloznak. Lehet-e a szabadság kompromisszum tárgya?" - mondta.

"Dávid se úgy nyert, hogy meghunyászkodott, hanem a tettei erejével" - mondta. Beszédét a hallgatóság nagy része felállva tapsolta meg.

photo_camera Zelenszkijt a helyszínen hallgatta Olaf Scholz és Emmanuel Macron is, akiket külön is üdvözölt, keresztnevükön szólítva őket. Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Zelenszkijt Olaf Scholz követte, immár a pódiumon, személyesen. Ő egyrészt üzent a németországi "béketábornak": "A háborút nem a fegyverszállításaink nyújtják el, hanem Putyin agressziója" - mondta. Persze azt is elismerte, hogy bonyolult a helyzet. "Most először a történelemben egy atomhatalom indított imperialista háborút Európában. Gondosan meg kell fontolnunk minden lépésünket, számba véve a várható következményeket. Nem szabad egyéni döntéseket hozni, minden fegyverszállításról közösen kell döntenünk" - mondta.

Ebből a gondolatából azt is levezette, hogy most, amikor Németország már eldöntötte, hogy tankokat ad Ukrajnának, minden országnak, amelyik tud tankokat felajánlani, fel is kéne.