Ahonnan a szovjet tankokat tankolták, ott most a MOL ad el dízelt az ukrán államnak

Működik egy érdekes üzleti konstrukció orosz - ukrán - magyar viszonylatban.

Oroszországból jelentős mennyiségű nyersolajat vesz a MOL, ami a Barátság vezeték déli ágán érkezik. Azaz Ukrajnán keresztül. Miközben az ukrán kormány azt követeli az EU-tól, hogy minden lehetséges szankciót vessen ki az orosz gazdaságra, különös tekintettel az energiahordozókra, a Barátság vezetéken mégis zavartalanul érkezik az olaj ukrán területen keresztül, Oroszországból.

Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot látják el innen nyersolajjal. Az ukrán állam tranzitdíjat szed az oroszoktól a forgalom után, az utolsó ezzel kapcsolatos hír az volt, hogy a MOL közvetít közöttük, mert a közvetlen banki utalás lehetetlenné vált a háborús felek között. A MOL szerepe azért kitüntetett, mert Magyarország és Szlovákia olajfinomítóinak is a tulajdonosa. Azaz a Barátságon érkező orosz nyersolaj legfőbb vásárlója.

A történeten további érdekes csavar, hogy az orosz nyersolajból finomított dízel egy részét a MOL eladja Ukrajnának. Mégpedig egy olyan vezetéken keresztül, amelyet még a szovjet időkben azért építettek, hogy a Magyarországon "ideiglenesen állomásozó" szovjet harckocsikat legyen mivel teletankolni.

Sejteni lehetett, de hazai bejelentés nem volt

Hogy ez az üzleti vonal létezik, arra több áttételes híradás is utalt az utóbbi hónapokban, de egyértelművé egy szerdai ukrán újságcikk tette, ami egyébként arról szól, hogy az Ekonomicsna Pravda értesülései szerint a MOL jóval drágábban adja a dízelt, mint más európai kereskedők.

A cikkből a legérdekesebb információ az volt, hogy az üzleti konstrukció létezik, és Ukrajna orosz olajból készült, Magyarországon finomított dízelt vásárol, már hónapok óta.

Ez egyben magyarázat is lehet arra, hogy a Barátság vezetékre miért vigyáznak annyira az ukránok, hogy az egész háború alatt eddig összesen kétszer állt le, akkor is csak néhány napra. Első alkalommal a tranzitdíj átutalhatatlansága miatt, másodszor amikor az oroszok kilőtték a vezeték egy szakaszán az áramot.

Az elvi megállapodás a MOL és az ukrán állami olajvállalat között a dízelszállításról 2022 június 1. óta hatályos. Egy nappal korábban ért véget az a brüsszeli EU-csúcs, amin több mint egy hónap vétófenyegetés után a magyar kormány beleegyezett, hogy az EU decembertől kitiltsa a területéről az orosz olajat. Az alku része volt, hogy a vezetéken szállított olajra a kitiltás egyelőre nem vonatkozik. Németország és Lengyelország jelezték, hogy ők nem élnek majd a kivétel adta lehetőséggel, de az öt érintett ország közül három - Csehország, Szlovákia és Magyarország - viszont él vele, és a mai napig vásárolnak a Barátság vezetéken orosz olajat.

A május végi, szankcióról folytatott tárgyalások idején egy brüsszeli diplomata jelezte lapunknak, hogy az egyezség része lehet, hogy a magyarok (és a szlovákok) dízelt adnak el az ukránoknak, de erre utaló magyarországi bejelentés nem történt, bár a június 1-én a MOL és az Ukrtransznafta közti elvi egyezségről az rbc.ua ukrán lap beszámolt. Akkoriban érdeklődtünk a MOL-nál, hogy a szállítás tényleg elindult-e, de azt a választ kaptuk, hogy a technikai feltételek nem adottak egyelőre.

A június eleji megállapodás szerint havonta legfeljebb 35 ezer tonna dízelt adna el a MOL az ukrán cégnek, ám a MOL már akkor jelezte az ukrán lap szerint, hogy egyelőre legfeljebb havi 5 ezer tonnát tud biztosra ígérni. Az óvatosság érthető volt, hiszen az egyetlen hazai olajfinomítót augusztustól karbantartás miatt leállították, a munka ráadásul el is húzódott, teljes kapacitással csak decemberben tudott elindulni a termelés. A magyarországi ársapka és a karbantartás miatt a magyar kutakról november végére kezdett elfogyni az üzemanyag. Az ársapkát végül a kormány december 6-án kénytelen volt megszűntetni. Abban az ínséges helyzetben senki sem gondolt arra, hogy Ukrajnába megy ki dízel az országból, még ha csak csekély mennyiség is.

Az ukránok szerint tavaly az év második felében 114 ezer tonna ment ki

Az ukrán állami olajvezetékes cég most azt állítja, hogy 2022-ben összesen 114 ezer tonna dízelt vettek a MOL-tól Magyarország irányából. Ez valamivel több, mint havi 16 ezer tonna, ha már júniusban tényleg elindultak a szállítások. Vagyis jóval kevesebb, mint a 35 ezres maximum, ami az elvi megállapodásban szerepel, de így is háromszor annyi, mint amit a magyarok az első napokban vállaltak.

Ahhoz képest, hogy a százhalombattai finomító normális ügymenet esetén napi 10 ezer tonna dízelt képes előállítani, igen csekély a 2022-ban eladott 114 ezer tonna, mindössze 11 és fél napnyi termelése a magyar finomítónak. Csakhogy augusztustól december második hetéig állt, illetve csak korlátozottan működött a finomító. (Július 31. és szeptember 18. között végezték el a karbantartás első részét, majd október 8. és december 5. között a másodikat, utóbbinál a kiesés mértéke már kisebb volt.)

Idén is megy

A dízelszállítások Ukrajnába idén is folytatódtak, de a mennyiségről nincsenek információk. Az Ekonomicsna Pravda azt állítja, hogy eljutott hozzájuk egy január 24-i vámnyilatkozat, ami szerint aznap 4600 tonna dízel ment át Magyarországról Ukrajnába, az eladó a MOL, a vevő pedig az Ukrtransznafta egy svájci leányvállalata volt. Nem tudjuk, hogy ez átlagos nap volt-e, de ha igen, akkor a kimenő mennyiség jelentősen növekedhetett a 2022-es átlaghoz képest, amit indokolhat, hogy immár nincs üzemanyaghiány Magyarországon: Százhalombatta ismét teljes kapacitással működik, és az ársapka eltörlése nyomán az import is újraindult.

Az ukrán lap szerint egyébként nagyon drága a magyar dízel, számításaik szerint mintegy 250 dollárral magasabb volt a tonnánkénti ára, mint amennyiért ugyanazon napon más állami cégek dízelt vittek Ukrajnába be Litvániából.

Az EU támogatásával

Az EU-s miniszterelnökök május 31-i megállapodása azt is rögzítette, hogy idén februártól orosz olajból feldolgozott termékeket, például dízelt sem lehet exportálni EU-s tagállamokból - egyedül a Szlovákiából Csehországba menő dízelexport kapott ez alól ideiglenes kivételt. Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar-ukrán dízelüzlet sem mehet tovább.

Ám a tavaly december 16-án elfogadott, úgynevezett 9. szankciós csomagban van egy bekezdés, amiben Magyarország és Szlovákia felmentést kap az exporttilalom alól, amennyiben az orosz olajból finomított terméket Ukrajnának adják el, és a helyi hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy az áru nem megy onnan tovább másik országba. (A kivétel Bulgáriára is érvényes, de nekik saját kivételezettségük van az egész olajszankciós rendszeren belül, ami a Lukoil tulajdonában lévő burgaszi tengeri terminálra vonatkozik.)

Vagyis a MOL mindkét finomítója exportálhat Ukrajnába dízelt, amit az Oroszországból vásárolt, és Ukrajnán keresztül érkező nyersolajból állítanak elő.

Sőt, Magyarországról csak Ukrajnába exportálhat ilyen dízelt most már, míg Szlovákiából Csehországba és Ukrajnába is. A MOL pozsonyi finomítójából viszont nem hozhat dízelt Magyarországra, pedig tavaly ősszel a magyarországi kutakban a dízel negyede onnan jött.

Ugyan nincs nagy mennyiségről szó, de végső soron nem túlzás azt állítani, hogy a Magyarországnak járó szankciós kivétel arra is használható, hogy orosz eredetű üzemanyaggal járassák az oroszok ellen harcoló ukrán harckocsikat. Amennyiben ez a dízel polgári benzinkutakba kerül, akkor is hozzájárul a plusz mennyiség ahhoz, hogy több jusson az ukrán hadseregnek, és ez azért fontos, mert az ukrajnai olajfinomítókat az oroszok már a háború elején kilőtték. Üzemanyagból Ukrajna szinte teljesen importra szorul. Ráadásul miután ősszel az elektromos hálózat nagy részét is szétlőtték az oroszok, áramfejlesztő generátorok ezrei is zabálják a dízelt szerte Ukrajnában.

photo_camera A MOL új székháza Fotó: Bankó Gábor / 444

Ez egy érdekes vezeték

A vezetéknek, amin keresztül Magyarországról - immár dízellé finomítva - visszamegy az orosz olaj Ukrajnába, elég izgalmas a története. A hetvenes években készült, a szovjet hadseregé volt, Szamarából indul, és Belarusz érintésével Ukrajnán keresztül ér Tiszaújvárosba, de összekötték később Százhalombattával is.

A rendszerváltás után a MOL sokáig vásárolt rajta dízelt Oroszországból, de ehhez egy közvetítőt használtak, a Hangarn nevű orosz és magyar üzletemberek nevén futó, Ciprusban bejegyzett céget. Ez ugyanaz a cég, ami a horvát ügyészség szerint kenőpénzt utalt a börtönben ülő egykori horvát miniszterelnöknek, Ivo Sanadernek, hogy cserébe adja át a horvát INA energetikai cég menedzsmentjogait a MOL-nak. (Ezt magyar oldalról mindenki tagadja, a Hangarn és a MOL vezetése is, és a korrupció megtörténtét a horvátok több nemzetközi fórum előtt sem tudták bizonyítani, ahogy a magyar hatóság nyomozása is azt állapította meg, hogy a tranzakcióhoz a MOL-nak nem volt köze. A Hangarntól induló utalás kedvezményezettje egyébként nem Sanader volt, hanem Robert Jezic, az ügy koronatanúja, aki azt állítja, hogy a svájci cégének két részletben elutalt 5 millió eurót a horvát miniszterelnöknek szánták, rajta keresztül.)

Viktor Janukovics 2014-es bukása után a vezetéket az ukránok leállították. Ám hamarosan az ukrajnai szakaszát Viktor Medvedcsuk vásárolta meg, aki ugyan oroszpárti oligarcha volt (az egyik gyerekének konkrétan Putyin a keresztapja), de kiegyezett Petro Porosenko akkori, amúgy nyugatos elkötelezettségű ukrán elnökkel. Medvedcsuk üzletelhetett Ukrajnában, orosz propagandát közvetítő tévécsatornát is működtethetett, mert ő volt a közvetítő Moszkva és Kijev között, például ukrán hadifoglyokat vitt haza Oroszországból.

2017-ben Medvedcsuk újraindította a vezetéken a dízelszállítást Magyarország felé, a végső vevő ismét a MOL lett, csak éppen a közvetítő Hangarnt szorították ki. A helyén egy új cég, a MET jelent meg.

Medvedcsuk elvitte a dízelt a magyar-ukrán határig, ott megvásárolta a MET, majd Nyírbogdánynál eladta a MOL-nak. (Hivatalos magyarázat szerint azért kellett mindig közvetítő, mert a szovjet hadsereg nem épített mérőállomást a határra, és csak Nyírbogdánynál van eszköz megmérni, hogy mennyi olaj érkezik rajta, és a MOL nem vállalta a kockázatot, hogy elszámolási vitába keveredjen az eladóval.)

Csakhogy ez az üzlet sem mehetett sokáig, mert 2021 októberében Medvedcsukot terrorizmus finanszírozásával és hazaárulással vádolták meg Ukrajnában, vagyonát elkobozták, és házi őrizetbe került. A háború kitörése utáni negyedik napon megszökött, de április 12-én az ukrán titkosszolgálat elkapta, és börtönbe zárták. Szeptemberben pedig elcserélték a mariupoli Azovsztal orosz fogságba esett védőire, azóta Oroszországban él.

Közben a magyar érdekeltségű vezetékét államosították. Így jutottunk el odáig, hogy tavaly júniusban egyezség született a MOL és az ukrán állami vezetéküzemeltető között, hogy története során először nyugatról kelet felé szállítsanak rajta dízelt.

MOL: Lehetőségeinkhez képest exportálunk

Megkérdeztük a MOL-t, hogy mióta és mennyi dízelt exportál Ukrajnába a vezetéken keresztül. Az alábbi választ adta a társaság:

"A MOL számára Magyarország ellátásbiztonsága az első, de a lehetőségeinkhez mérten a környező országokba is folytatunk exporttevékenységet. Mérnökeink a keleti csővezeték megfordításával már korábban lehetővé tették az Ukrajnába történő üzemanyag szállítást, az Európai Bizottság pedig kivételként kezeli az országot: Ukrajnába a február 5-én életbe lépett szankciók után lehet orosz kőolajból finomított terméket exportálni."