Miért ilyen a magyar környezetvédelem?

photo_camera A Római partért tüntetők 2017 októberében Fotó: Adrián Zoltán/Képszerkesztőség

Magyarországon régóta nem irányult olyan figyelem a környezetvédelemre, mint 2023 elején, amikor több helyen is tiltakozások voltak az akkumulátorgyárak ellen, amikre mintha az ország jövőjét tenné fel a kormány. Az Egyre több természetvédő, egyre tehetetlenebb NER című cikkben január végén arról írtam, hogy ezek a demonstrációk miért fognak minden bizonnyal szaporodni, és miért állítják új kihívások elé az ilyesmit nem kedvelő hatalmat.

A magyar környezetvédelmi mozgalmakkal, tiltakozásokkal tudományos kutatások is foglalkoznak. Ilyen például a 2022-ben az Environmental Politics folyóiratban megjelent, Back to the grassroots? The shrinking space of environmental activism in illiberal Hungary (Vissza a civil gyökerekhez? A környezetvédelmi aktivizmus csökkenő tere az illiberális Magyarországon), aminek három magyar szerzője, Buzogány Áron, Kerényi Szabina és Olt Gergely közül az utóbbi kettővel beszélgettem tanulmányukról.

A különböző szakterületeken dolgozó kutatók (Kerényi alapvetően mozgalmakkal, Olt városfejlődéssel foglalkozik) 2015-ben kezdtek el egy olyan témával foglalkozni, amely mindannyiukat érdekelte. A 2010-es évek két emblematikus budapesti környezetvédelmi ügyén, a Római partra tervezett mobilgát elleni küzdelmen és a Liget-projekttel szembeni hadakozáson keresztül vizsgálták meg, hogy az illiberális Magyarországon milyen lehetőségei vannak a környezetvédelmi aktivizmusnak, és milyen minták szerint zajlanak az ilyen témájú megmozdulások. Ahogy a kutatás fogalmaz: „közelebbről tudtuk megmutatni, hogy ezek a tiltakozó megmozdulások hogy zajlanak le, és hogy alakul át a civil társadalom egy olyan ellenséges környezetben, ahol egyre szűkül számára a tér, és hogy mindez hogy vezet súrlódásokhoz a mozgalmon belül”.

A két tüntetéssorozat figyelemmel kísérése mellett a kutatók több interjút készítettek ezek szervezőivel, résztvevőivel. Ezek alapján jutottak arra a két végkövetkeztetésre, hogy

„a magyarországi illiberális állam felemelkedésével egyre fogynak a politikai lehetőségek, és ez egyre lokálisabb, egyre depolitizáltabb stratégiákhoz vezet”,

és hogy

„az illiberalizmus elleni küzdelmet gyengíti a politikaellenes attitűd és a környezetvédők közötti belső feszültségek”.

Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire lehet budapesti ügyekből általános következtetéseket levonni a teljes magyar környezetvédő mozgalomra, de Olt és Kerényi szerint ha Pesten nem kapcsolódnak ezek a megmozdulások pártokhoz, nagy civil szervezetekhez vagy nemzetközi környezetvédőkhöz, akkor feltételezésük szerint ez vidéken még inkább így van. Azt elképzelhetőnek tartják, hogy a helyi környezetvédők közötti konfliktusok máshogy játszódnak le vidéken, mint Budapesten, de ez az összképen nem sokat változtat.

Átkozott politika

A tanulmány egyik legérdekesebb része a Római parton és a Városligetben tiltakozók makacs antipolitikus hozzáállásával foglalkozik. Maguk a tiltakozók is vitatkoztak azon, hogy aktivizmusuk inkább általánosan kormányellenes legyen, vagy csak és kizárólag az egyetlen helyi ügyre fókuszáljon (ezt hívják angol betűszóval NIMBY-aktivizmusnak, aminek a feloldása a not in my backyard, azaz nem az én hátsó kertemben), de végül az utóbbi hozzáállás kerekedett felül. Ennek lett eredménye az is, hogy a környezetvédők kormányellenes üzenetek helyett inkább azt igyekeztek hangsúlyozni, hogy a Római part és a Városliget a kikapcsolódás, a szórakozás helyszínei, és ez az, amit védeni kell.

photo_camera Olt Gergely // Kerényi Szabina (fotó: Kovács Mariann)

„Az aktivisták nem kerestek szövetségeseket olyan pártok közt sem, mint az LMP vagy a Párbeszéd, amiket egyaránt a megbízhatatlan politikai establishment részének tartottak. Ennek eredményeként az ellenzéki pártok, a nagy környezetvédő NGO-k és a konkrét ügy aktivistái külön tiltakozásokat szerveztek.” Ahogy Olt a 444-nek fogalmazott: „és mindegyik elfért a Madách téren”.

Ez a politikaellenesség egyfelől a környezetvédők prekoncepcióiból táplálkozott. Olt szerint „pártpolitikával foglalkozni büdös, az emberek azt érzik, anélkül hogy politológusok vagy szociológusok lennének, hogy ezek a pártok alapvetően magukért vannak”. Ugyanakkor Kerényi szerint például a Ligetet védőknek voltak rossz tapasztalataik az ügyhöz közelítő politikusokkal: „Előfordult, hogy mondták egy politikusnak, hogy ne jöjjön, de mégis jött, mert megtudta, hogy lesz jelen sajtó is. Az aktivisták nagyon rossz néven vették, hogy míg ők ott vannak esőben-sárban, a politikusok egy teát nem hoznak, és ha a saját riadóláncukban őket is értesítik, valahogy pont nem érnek rá soha.”

Olt szerint ez a hangsúlyos politikaellenesség egy idő után azokat a politikusokat is elijesztette, akik egyébként talán jó szándékkal álltak volna az ügyekhez. Érezték, hogy utálják őket, és nincs keresnivalójuk a környezetvédők körül.

„A politikusok sem hülyék, rájöttek, hogy nekik ezzel így nem érdemes foglalkozni. Egy politikusnak nemcsak az ellenfél megsemmisítése a célja, hanem ügyek »elintézése« is. Ezekben az ügyekben viszont nem volt benne az egyezkedés lehetősége, csak a teljes elutasítás. A környezetvédelemnek sokszor van egy szinte vallási, spirituális oldala. Számukra csak A vagy B megoldás van, ahogy például a német zöldek atomenergia-ellenességénél látjuk. Amikor egy politikus azzal szembesül, hogy egy helyzetben nincs kompromisszum, nem igazán tud vele mit kezdeni.”

A tanulmány szerzői szerint a környezetvédők sokszor nem foglalkoztak azzal, hogy ez a „politikamentesség” éppen annak a hatalomnak lehet az érdeke, amely ellen ők küzdeni próbálnak. Fontosabb szempont volt, hogy „ne gyurcsányozzák össze” az ügyüket, és volt olyan is a Ligetet védő aktivisták szerint, aki őszintén hitt abban, hogy a Városliget védelméért több százezres megmozdulások lesznek, és nem akarta ezektől elijeszteni az egyébként a Fidesszel szimpatizáló potenciális tüntetőket.

További magyar bajok

Nem a politikához való viszony volt az egyetlen frikciós pont a környezetvédők közt. Gondot jelentett a kormány ellen ezekkel párhuzamosan futtatott civilellenes hangulatkeltése és a „norvég pénzek” körül mesterségesen generált botrány is. Kerényi szerint ezek hatására az aktivisták „a politikamentességet kiterjesztették a civil szervezetekre is. Korábban civilnek lenni egyfajta hitelességet jelentett, de ez a propaganda hatására megváltozott. Nem azt mondták, hogy nem akarnak a civil szervezetekkel együttműködni, csak azt, hogy nem akarnak ezzel támadási felületet adni.”

Ennek eredményeként a tanulmány szerint „sem környezetvédő NGO-k, sem civil hálózatok nem vehettek részt a helyi civilek demonstrációin”. A két mozgalomban úgy gondolták, hogy a nagy hazai NGO-k „nem az ő ügyükkel foglalkoznak, hanem általános kormányellenes politikai üzeneteket akarnak hangoztatni”. Ennek eredményeként a nagy hazai és nemzetközi NGO-k sem tűntek fel a tiltakozások helyszínein, bár volt köztük olyan – a tanulmány a Greenpeace-t nevesíti –, amely a háttérből azért segített az aktivistáknak.

photo_camera Résztvevők a Rómaiak a Városházán demonstráción, amelyen a Római partra tervezett mobilgát ellen tüntettek a civil szervezetek a Kamermayer Károly téren, 2017. március 27-én Fotó: Bruzák Noémi

A tanulmány idézi a Római parton tevékenykedő aktivistákat is, akik szerint egy illiberális rezsimben működő helyi környezetvédő mozgalom számára a járhatóbb út nem a profi NGO-kkal szövetkezni a célok elérése érdekében, hanem „pragmatikusan keresni az együttműködést a helyi politikával” – ez alatt természetesen a hatalom képviselőit értve.

A nagy nemzetközi környezetvédő NGO-khoz és a professzionális civil szférához kapcsolódott egy másik súrlódási pont is a helyi környezetvédők közt. A tanulmány egy aktivistával készült interjúból idézve világítja ezt meg:

„Nem szerettük a marxista, burzsujellenes szlogeneket, és az olyan kifejezéseket sem, mint a dzsentrifikáció. Értem, mit akartak ezzel mondani: ha azokat az épületeket felhúzzák, minden megváltozik. De ezekhez a szlogenekhez a múltban rossz konnotációk tapadtak, és ezeket nem tudom elmagyarázni azoknak a környéken élő idős nőknek, akik esetleg csatlakozni szeretnének hozzánk.”

Szemben Nyugat-Európával, ahol a környezetvédő mozgalmak a progresszív/balos/antikapitalista tradícióból táplálkoznak, Magyarországon ez a mozgalom a rendszerváltás előtti – a bős–nagymarosi vízlépcső elleni – tiltakozásokból nőtt ki, ennek köszönhetően épphogy antikommunista eredetű. Kerényi szerint „nem a Duna-mozgalomtól reccsent meg a rendszer, de jókor voltak jó helyen. Azért voltak sikeresek, mert teljesen más kultúrájú és szándékú embereket tudtak becsatornázni egy ernyő alá. Belőlük nőtt ki a rendszerváltás utáni magyar környezetvédő mozgalom”.

Ez a tradíció éles ellentétben állt azzal a nyugati típusú környezetvédő aktivizmussal, ami szintén megjelent a két vizsgált ügyben. Olt szerint „az interjúkból kiderült, hogy a standard nyugati balos környezetvédő szöveggel szemben volt egy erős ellenérzés, a beszámolók szerint például azok részéről, akik még a Duna-mozgalommal indultak, vagy annak szellemiségében voltak környezetvédők, és teljes mértékben antikommunisták”.

Siker és kudarc

Bár a két mozgalom közt sok volt a hasonlóság, egy dologban alapvetően különböztek. Míg a Római parton az aktivisták elérték a céljukat, a Városligetben nem volt sikerük. Hogy ez miért így alakult, az a kutatók szerint részben a két helyen kialakult mozgalmak közötti különbségekkel is magyarázható, de ennél fontosabbak a külső tényezők.

„A Római Tarlós ügye volt, aki még csak nem is tagja a Fidesznek, a Városliget pedig nagy kormányzati projekt. Ha Orbánnak olyan fontos lett volna a mobilgát, akkor meg is épül. A Városligetet jogilag is magához ragadta a NER, és profin kivéreztette a tiltakozókat. A kommunikációt is jól csinálták azzal, hogy folyamatosan azt sugallták, ők csak fel akarnak virágoztatni egy lerohadt területet.”

Szerintük mindenképpen a Rómain küzdő aktivistáknak kedvezett, hogy míg a Városliget esetében sosem volt egyértelmű, ez a park pontosan kihez tartozik, a III. kerületben klasszikus NIMBY-ügy lett a dologból, ahol a helyi középosztály mondta azt, hogy „mi itt lakunk, hagyják békén az otthonunkat”.

A Római esetében fel sem merült komolyabban, hogy nemhogy országos, de akár egész Budapestet érintő mozgalom is kibontakozzon. A Városliget esetében az aktivistáknak volt ambíciójuk az ügy nagyobbra fújására, de ebből nem lett semmi. Ahogy a tanulmány fogalmaz: „a két helyi kampány nem rezonált országos szinten, és nem kapcsolódott sehogy az illiberális fordulattal és a vágtató korrupcióval kapcsolatos vitákhoz”.

photo_camera Városliget, 2016. július



Kerényi arról is beszélt, hogy hiába a környezetvédelmi mozgalmak kiemelt szerepe a rendszerváltás előtt, „nálunk a régióhoz képest is nagy a csend mozgalmilag, és ez a környezetvédelemre is igaz. A 2010 előtti helyzettel is kritikus voltam, de akkor legalább voltak egyeztetések az állam és a környezetvédők közt. Nem vonták be az utóbbiakat megfelelően a véleményezésbe, döntéshozatalba, de legalább valami volt. A NER egy eleve gyenge lábakon álló civil társadalomra sújtott le, a kevés forrást is elvették, jogilag kihúzták a környezetvédők alól a talajt, megszüntették a környezetvédelmi minisztériumot. Egyszerűen nem szilárdult meg eléggé a hagyománya a részvételiségnek, a tiltakozásnak, amire építeni lehetne, amikor politikai krízisek vannak”.

Akku és jövő

Kérdésemre Olt és Kerényi elmondták, hogy figyelemmel követik a most Magyarországon több helyen kibontakozó akkumulátorgyár-ellenes tiltakozásokat, de kutatóként ezekről még semmit sem tudnak mondani, bár egyes mintázatok visszaköszönnek a tanulmányukból.

„Nehéz nem látni, hogy mi történik ezekkel a mozgalmakkal közép- és hosszú távon. Az kevés, hogy van egy fontos ügy, ami egyébként tényleg van. Az is fontos, hogy vannak helyi emberek, akik érintve érzik magukat. De látni kell, hogy a környezetvédelem NIMBY-sége miatt ha a debreceni aktivisták sikerrel is járnak, nem fognak átmenni mondjuk Dunaújvárosba tiltakozni, ha mégis inkább ott építenék meg az eredetileg hozzájuk tervezett gyárat.”

photo_camera A Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár ellen tüntetők 2022 februárjában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Olt szerint „ahogy más progresszív mozgalmaknál, úgy a környezetvédőknél is az EU valamiféle reménysugár, vagy legalábbis lehetne, mert rendszeresen csalódniuk kell. Nem arról van szó, hogy a magyar környezetvédők hülyék, akik nem tudják, melyik EU-s intézményhez kell fordulniuk a bajukkal, hanem arról, hogy ezek az EU-s intézmények nem értik a magyar helyzetet. Látjuk, hogy más területeken is mintha csak most fognák fel, mi folyik ebben az országban.”

A kutatók szerint a mostani tiltakozások csak akkor tudnának egy szinttel továbbterjedni, ha valóban hatékony külső támogatáshoz jutnának, ez alatt azt értve, hogy lennének olyan szövetségeseik a nemzetközi térben, akik magasabb szinten tudnának értük lobbizni, támogatni az ügyüket. Mert ezekkel a helyi szinten rendezett tiltakozásokkal nem lesz könnyű célt érni.