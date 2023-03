A brit kormány is megtiltja a TikTok használatát

Az USA és Kanada, valamint az Európai Bizottság intézményeinek példáját követve a brit kormány is megtiltja a TikTok közösségi alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön. Az intézkedést bejelentő miniszter szerint a lépést a Nemzeti Kiberbiztonsági Központ is támogatta. A tiltás a tisztviselők személyes eszközeire nem vonatkozik, azokon továbbra is használhatják az applikációt.

A TikTok-ot több brit minisztérium is aktívan használja. A védelmi tárca például ma reggel is feltöltött egy videót, melyen egy Ukrajnának szánt Challenger 2-es típusú tank látható.

A lépés nem váratlan, több parlamenti képviselő is sürgette a kormányt, hogy kövessék az Egyesült Államok, Kanada és az Európai Bizottság példáját, és tiltsák be a kormányzati eszközökön az alkalmazást. Az amerikai kormány ráadásul az országos szintű betiltást is fontolgatja, amennyiben a kínai tulajdonos nem válik meg az applikációtól.

photo_camera Fotó: Da qing/Imaginechina via AFP

A TikTokot rendszeresen azzal vádolják, hogy visszaél a felhasználói adataival, és azokat a kínai kormánynak továbbítja. A titkosszolgálatok pedig attól tartanak, hogy ha letöltik az alkalmazást a kormányzati eszközökre, akkor az akár érzékeny információkhoz is hozzáférhet.



A TikTok tagadta a vádakat. A cég szóvivője korábban azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy az alkalmazás a többi közösségimédia-felülethez hasonlóan függetlenül működik, és semmilyen felhasználói adatot sem továbbít a kínai kormánynak. (via BBC)