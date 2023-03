A Védegylet és az LMP megtámadta a debreceni akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét

A Védegylet és az LMP megtámadta a Debrecenben megépíteni tervezett CATL-akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét a Debreceni Törvényszéken – jelentette be Tetlák Örs, az LMP országos elnökségének tagja, Érd alpolgármestere és Újszászi Györgyi, a Védegylet főtitkára vasárnap Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

Tetlák azt mondta, azért támadták meg a debreceni akkumulátorgyár létesítéséhez kiadott környezethasználati engedélyt, mert szerintük azt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak el kellett volna utasítania, mert „téves és hiányos például a vízfelhasználás hatásainak vizsgálata”.

A sajtótájékoztatón közölte, hogy az LMP minden politikai és jogi eszközzel azon lesz, hogy a debreceni giga-akkumulátorgyár ne épülhessen meg, és ne valósulhasson meg Orbán Viktor lázálma, miszerint Magyarországot akkumulátorgyarmattá teszi. Azt mondta, hogy a kormány a lakosság tájékoztatása nélkül, a helyiek kifejezett tiltakozása ellenére is súlyos környezetterheléssel, adott esetben szennyezéssel.

Újszászi Györgyi szerint az akkumulátorgyár építése miatt aggódó debreceni és mikepércsi lakosok keresték meg egyesületüket, és egy környezetvédelmi joggal foglalkozó egyesülettel együtt nézték át a kormányhivatal engedélyét, amelyben nagyon sok ponton találtak hiányosságokat.

A Védegylet főtitkára azt mondta, keresetlevélben támadták meg a hivatal határozatát és annak megsemmisítését kérték a bíróságtól, illetve kérték, hogy a törvényszék tegye lehetővé, hogy igazságügyi szakértő, környezetvédelmi szakember vizsgálja a beruházó által benyújtott dokumentumokat.

Az MTI beszámolója szerint Újszászi annak vizsgálatát is sürgette, hogy a felszín alatti vízkészletek csökkenése károsíthatja-e a védett természeti területeket. „Muszáj megállítani ezt a beruházást minden lehetőséggel, ami rendelkezésünkre áll.”

Miután a kormány augusztusban bejelentette, hogy Debrecenben óriási akkumulátorgyárat épít a kínai CATL, amihez, mint kiderült, 88 milliárd forint állami támogatást kap (ez azóta 111 milliárdra nőtt), az LMP közölte, hogy a terv miatt helyi népszavazást kezdeményeznek. Októberben be is nyújtottak két kérdést, aztán országos népszavazást is akartak, de végül nem gyűjtöttek aláírást.