Szili Katalin népmesébe illő megoldással maradt egyetemi kuratóriumi tag

Szili Katalin kellemetlen helyzetben találta magát, de a 24.hu cikke szerint egy trükkel látszólag meg is oldotta a problémát. A volt MSZP-s politikus ugyanis a Pécsi Egyetemet fenntartó Universitas Qinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumának tagja, és szeretne is az maradni, emellett pedig a Miniszterelnökségnek is dolgozott, és szerette volna ezt a munkáját is megtartani. Csakhogy az Európai Bizottság problémásnak tartja, hogy kormánytisztviselők és politikusok ülnek az alapítványoknak adott egyetemek kuratóriumaiban, ezért kidobta ezeket az egyetemeket az olyan uniós programokból, mint az Erasmus+ és a Horizon 2020. Ezután Gulyás Gergely felszólította a kuratóriumokban ülő kormánytisztviselőket, hogy válasszanak a kuratórium és a minisztérium között. Szili Katalin ezért március elején lemondott a miniszterelnöki megbízotti pozíciójáról. Viszont lényegében azonnal elkezdett miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozni. Az egyik fontos különbség a két cím között az, hogy főtanácsadóként nem szerepel a Miniszterelnökség honlapján. A 24.hu kérdésére, hogy Szili Katalin ilyen minőségében milyen munkát végez, sem ő, sem a Miniszterelnökség nem válaszolt. Látszólag viszont nincs sok különbség a megbízotti és főtanácsadói munkája között: megbízottként legutoljára a határon túli autonómiaügyekért felelt, és főtanácsadóként is járja a határon túli városokat és találkozik ottani magyar politikusokkal.

photo_camera Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóként Marosvásárhelyen. Fotó: Kiss Gábor/MTI/MTVA

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a 24.hu-nak nagyon kínosnak nevezte, hogy a kormány így próbálja kijátszani az összeférhetetlenségi elvárásokat, az ilyen próbálkozások pedig rontják az esélyét, hogy az Európai Bizottság megfelelőnek találja a kormány intézkedéseit és utalja a helyreállítási alap forrásait.