A bíróság szerint sem koppintott Ed Sheeran Marvin Gaye-től

Nem Marvin Gaye-től lopta egyik leghíresebb számát Ed Sheeran - ezt bíróság mondta ki csütörtökön, miután a közel negyven éve elhunyt zenész szerzőtársai beperelték őt és a jogokkal gazdálkodó Warner Music Groupot és Sony Music Publishinget.

photo_camera Ed Sheeran elhagyja a bíróság épületét New Yorkban Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Sheeran - akinek a tárgyalásokon a perben forgó dal, a „Thinking Out Loud" egyes részeit kellett énekelnie és gitároznia -, akkor azt mondta, ha bűnösnek találják, örökre feladja karrierjét. Bár a dal akkordmenetében és ritmusában tényleg sok hasonlóságot mutat a Gaye-féle „Let's Get It On"-nal, a bíróság szerint ez még nem éri el a plágium határát.

Tavaly az angol dalszerző-énekest a „Shape of You" című száma miatt perelték - akkor is nyert -, Gaye örökösei pedig nyolc éve 5,3 millió dollárt - jelenleg 1,7 milliárd forintnak megfelelő összeget - nyertek Robin Thicke és Pharrell Williams „Blurred Lines" című száma miatt.

(via BBC)