Eggyel több tanácsadója van Karácsony Gergelynek, mint Orbán Viktornak

FRISSÍTÉS: Karácsony Gergely Facebook-posztban reagált a Népszava cikkére. Kiemelte, hogy az önkormányzati tanácsadói besorolásban dolgoznak a fővárosi frakciók munkatársai is, amibe beletartozik a Fidesz frakció is, akik viszont nem adnak tanácsot a főpolgármesternek. Azt is kiemelte, hogy „Tarlós idejéhez képest ma nagyjából annyival dolgozik több ember önkormányzati tanácsadói besorolásban, mint amennyivel több embert foglalkoztat ilyen címen a Fidesz frakció.”

42 főtanácsadó és tanácsadó 406 millióba kerül a Főpolgármesteri Hivatalnak, akik közül 17-en közvetlenül Karácsony Gergely főpolgármestert segítik. A hvg360 közérdekű adatigényléssel kikérte a városházi tanácsadók 2020-2023 közötti adatait, amelyekből kiderül, hogy nincsenek sokkal többen és nem is kerülnek jelentősen többe, mint Tarlós István idején.

Az adatok szerint Karácsony Gergelynek eggyel több tanácsadója van, mint Orbán Viktornak, és tavaly ez havi bruttó 15,55 millió forintba került.

Az adatok alapján a hvg360 a következő főbb megállapításokat tette:

A Városházán Karácsony Gergely hivatalba lépése óta átlagosan 44 (fő)tanácsadó dolgozik, de számuk változó: a 2020-as 37 volt a legalacsonyabb és a 2021-es 50 a legmagasabb.

A főpolgármesternek közvetlenül 17-20 tanácsadója volt az elmúlt években.

A tanácsadók 2020-ban havi bruttó 26 millióba kerültek, az utóbbi 3 évben pedig 34-35 millióba.

A személyi béreknél nagy a szórás: az idén a legalacsonyabb havi bruttó 200 ezer forint, míg a legmagasabb ennek csaknem a hétszerese, 1,35 millió forint.

A (fő)tanácsadók havi bruttó átlagbére idén 805 ezer forint, és a többség valóban 500-900 ezer forint között keres, egymillió feletti bruttója pedig a 42-ből csak 5 személynek van.

Demszky és Tarlós viszonylatában azonban már annyira nem kimagaslóak Karácsony Gergely számai. Az öt cikluson át főpolgármester Demszky Gábor utolsó két hivatali évében, 2009-ben 50, 2010-ben pedig 44 (fő)tanácsadót foglalkoztattak havi 28, illetve 26 millió forintért. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadók átlagbére havi bruttó 560, illetve 590 ezer, ami az infláció miatt többet ért, mint a mostani átlag 805 ezer forint.

Tarlós Istvánnak Karácsony Gergelyhez megegyezően 42 tanácsadója volt 2011-ben, de később, 2015-ben Tarlósnak és három helyettesének kevesebb, 34 tanácsadója volt. Havi bérük pedig bruttó 23,2 millió forint volt, így az átlag 682 ezerre jön ki. 2017-ben 37 tanácsadó volt a Városházán, havi bruttó 675 ezres átlagbéren, ami éppen annyi, mint Karácsonyék 2021-es átlaga.