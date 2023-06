„Mintha egy puskaporos hordóban rekedtünk volna, és csak egy szikrára várnánk”

Közel kilenc hónapja van börtönben két iráni újságírónő, Niloufar Hamedi és Elaheh Mohammadi, akik elsőként tudósítottak Mahsza Amini haláláról és arról, milyen kegyetlenségekre képes a nőkkel a szélsőséges iszlamista iráni rezsim.

A tárgyalásuk június elején kezdődött zárt ajtók mögött, az ügyvédeiket sem engedik felszólalni. Forrásunk ismeri az ügyeket, a helyi médiaviszonyokat és az egyik iráni újságírót is.

A 22 éves Mahsza Aminit intézkedés közben verhették agyon az iráni erkölcsrendészek tavaly szeptemberben. Azért tartóztatták le, mert nem tartotta be a kendőviselési szabályokat.

Nilufar Hamedi újságíróként főleg nőjogi problémákról írt. Tavaly szeptemberben a szerkesztője vett észre egy Instagram-bejegyzést egy fiatal nőről, aki rendőri intézkedés közben válságos állapotban került kórházba: ő volt a 22 éves Mahsza Amini, akit az iráni erkölcsrendészet gyakorlatilag halálra verhetett, mert nem tartotta be a nőkre vonatkozó öltözködési szabályokat. Hamedi azonnal a teheráni kórházba sietett. Ő készítette el a képet, ami véres kormányellenes tiltakozások sorát indította el Iránban - bár az újságíró ezt már nem láthatta, mert pár nap múlva letartóztatták.

Hamedi május végén egy másik iráni újságíróval, Elahe Mohammadival állt bíróság elé Teheránban, mindkettőjüket államellenes összeesküvéssel és külföldi hírszerzőkkel való együttműködéssel vádolják. Mohammadit szintén kilenc hónapja tartják fogva egy iráni börtönben, mert a halála után Amini szülővárosába utazott, hogy a temetéséről tudósítson. Októberben az iráni titkosszolgálat és a Forradalmi Gárda - a legnagyobb katonai szervezet, ami a rezsimhez lojális politikai erőket tömöríti - hírszerzése a két újságírónőt azzal vádolta meg, hogy CIA-ügynökök.

Az első tárgyalásoknak vége, az újságírók ítélethirdetésre várnak. Hogy lesznek-e további meghallgatások, az az iráni ügyészségen és a bíróságon múlik.

A 444-nek egy, az ügyet és az egyik szereplőt ismerő forrás megerősítette, hogy a per zárt ajtók mögött zajlik, ahogy a legtöbb eljárás, amit az iráni kormány a vele szemben kritikus személyek üldözésére indít. Hozzáteszi, vannak olyan esetek, amikor még az ügyvédeket sem engedik be a tárgyalásokra, egyébként törvénytelenül:

az iráni alkotmány 165. cikke szerint a politikai foglyok és újságírók ügyeit nyilvánosan, esküdtszék jelenlétében kell tárgyalni. Vagyis kellene. Így mindent, amit tudunk, azért tudhatjuk, mert valaki a szabadságát vagy akár az életét kockáztatva tudósít róla, mi történik a tárgyalótermekben és az országban. Ahelyett, hogy Amini ügyében kezdett volna vizsgálódni, a rezsim azokon a „nemzetbiztonsági kockázatot jelentő” újságírókon és tüntetőkön állt bosszút, akik elszámoltatást akartak a rendszer kegyetlenségei miatt.

A hatalmi cenzúra jelképei lettek

A rendszerellenes tüntetések tavaly szeptemberben robbantak ki az országban, miután az iráni kurd nőt az öltözködési szabályok állítólagos megsértése miatt őrizetbe vették, és tisztázatlan körülmények között meghalt. Csak januárig tizennégy embert ítéltek halálra a zavargásokkal összefüggésben: egy férfit például úgy végeztek ki, hogy egy darura akasztották fel egy város közepén. Az iráni erkölcsrendészetnek nevezett terrorszervezet közel egy év után is azt állítja, hogy Amini szívrohamban, „sajnálatos baleset” miatt halt meg.

A Nemzetközi Újságíró Szövetség adatai szerint csak a tüntetés első hónapjában 24 iráni tudósítót tartóztattak le, a Riporterek Határok Nélkül ennél is több, 30 újságíró elfogásáról számolt be tavaly októberben. A Teheráni Újságírók Szövetsége szerint az elmúlt fél évben legalább száz újságírót tartóztatott le, zárt börtönbe vagy hallgatott ki az iráni kormány. Ellenük és a tüntetők ellen is igazságtalan, megalázó, kényszerített vallomásokon alapuló pereket folytatnak, és a börtönben is bántalmazásnak, erőszaknak vannak kitéve. Egy ismert iráni jogvédő aktivista decemberben egyenesen a börtönből jelentette, hogy a letartóztatott nőket rendszerint megerőszakolják a hatóságok.

Csak februárig legalább 20 ezer embert vehettek őrizetbe, mert részt vettek a kormányellenes tüntetéseken. A gépezet láthatóan működik: hiába írt alá több mint ötszáz iráni újságíró egy petíciót, amiben felszólítja a bíróságokat, hogy tartsák tiszteletben a nők jogait, a legtöbbjük fél nyilatkozni a külföldi sajtónak. A rezsim bosszújától félnek.

photo_camera Nilufar Hamedi és Elahe Mohammadi Fotó: CHRISTINA ASSI/AFP

Hamedi és Mohammadi bebörtönzésének nem csak azért van nagy jelentősége, mert a munkájukat végző emberekről beszélünk: az emberi jogokkal foglalkozó újságírók kriminalizálása a teljes iráni szabad sajtó bebörtönzése, amit ráadásul most két nő szemszögéből követhetünk végig.

Nilufar Hamedi sportriporterként kezdte a karrierjét. Aztán amikor a szélsőséges iszlám kormány a nők szerénységének megőrzésére hivatkozva megtiltotta, hogy nők betegyék a lábukat a stadionokba - ezzel ellehetetlenítve nem csak őt és a kollégáit, hanem női sportolók és szurkolók ezreit -, elkezdték érdekelni a nők jogai. Írt az országban végzett illegális abortuszokról, és részben tőle tudunk arról is, hogy az iszonyatosan magas családon belüli erőszak-rátájú Iránban nők egy csoportja inkább felgyújtotta magát, mint hogy tovább kelljen viselnie a család férfitagjainak megaláztatásait. Elahe Mohammadi cikkeiben szintén rengeteget foglalkozott nők elleni erőszakkal és szexuális zaklatással.

Informátorunk szerint az újságírók most a hírhedt teheráni Evin börtönben vannak, ahova jellemzően politikai foglyok, környezetvédelmi aktivisták, jogvédők és újságírók kerülnek. Nekik most épp nincs jobb dolguk, mint különböző börtönökben karkötőket fonni a családtagjaiknak és a barátaiknak.

Mind tudták, hogy egyszer meg fog történni

Talán csak újságírófejjel érthető igazán, hány évet készül egy riporter az olyan pillanatokra, mint amilyen Mahsza Amini halála is volt. Nem elég jókor lenni a jó helyen, az újságírónak sok év, akár évtized felkészültségével, munkájával és tapasztalatával kell lesben állnia akkor, amikor ennyire nyilvánvalóan kiviláglik egy rendszer embertelensége. Amini nem az első, és nem is az egyetlen áldozata volt a nők elleni erőszakot parancsként végrehajtó szélsőséges rezsimnek. Az iráni társadalmi, politikai és médiaviszonyokban jártas forrásunk szerint régóta érett már, hogy a kormány arcába robbanjon minden, amit eddig nagy erőkkel próbált elnyomni.

„Az iráni nőknek most az élet szinte minden területén korlátozottak a jogaik, és itt nem csak bérszakadékról van szó. A férjük vagy az apjuk engedélye nélkül nincs önrendelkezésük, nem utazhatnak, nem szerezhetnek útlevelet, de el sem válhatnak. A férjük minimális következményekkel becsületgyilkosságot követhet el ellenük, és pénzbüntetéssel vagy maximum néhány év börtönnel megúszhatja”, mondja. A hidzsáb-törvény miatt ma már azért is börtön járhat, ha egy nő nyilvános helyen megmutatja a haja egy részét, vagy akár csak a csuklóját - így akarják igába hajtani, ellenőrizni, elhallgattatni őket.

Forrásunk a rendszer elnyomását úgy jellemzi, „mintha egy puskaporos hordóban rekedtünk volna, és csak egy szikrára várnánk”. Sok volt a szikra az elmúlt években, de az iráni nők gyújtópontja végül az volt, hogy kiderült: akár teljesen triviális okokból, minden jelentőség nélkül el lehet venni az életüket. Ahogy Mahsza Aminiét is, amiért nem úgy viselte a kendőjét, ahogy azt elvárták tőle.