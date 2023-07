Ellenfele meccslabdáinál, 2-5, 0-40-es állásnál adta fel a mérkőzést a teniszező, többen fogadási csalást sejtenek a háttérben

Ritkán látni teniszpályán olyat, mint ami a veronai Challenger-torna egyik mérkőzésén történt. A francia Hugo Gaston ugyanis a döntő játszmában, 2-5, 0-40-es állásnál adta fel a meccset az argentin Marco Trungelliti ellen.

Az eset nagy felháborodást váltott ki a teniszvilágban, mert semmilyen jel sem mutatott arra, hogy Gaston megsérült volna. A francia teniszező valószínűleg tudatosan várta ki a meccslabdát, hogy feladja a mérkőzést.

Hugo Gaston just did this 😳



Retired being one point away from defeat. Very sus ending but not the first one on the Challenger tour pic.twitter.com/arapuL90JC