Egyetlen vidéki helyszín sem vállalta be a Szikra Mozgalom táborát

Tusványoson arra panaszkodott Puzsér Róbertnek az Alapjogokért Központ korábbi elemzője, a Mandiner jelenlegi rovatvezetője, hogy őt sosem hívják hasonló ellenzéki rendezvényekre. Puzsér azzal válaszolt, hogy őt sem, és tulajdonképpen az ellenzéki oldalon nincsenek is hasonló fórumok.

Amíg a Fidesznek tényleg több ilyen dzsemborija is van (MMC Feszt, Tranzit, Kötcse), az ellenzék nem tudott hasonló közösségépítő eseményeket létrehozni. Nyolc éve már, hogy a szárszói találkozót sem tartják meg Farkasházy Tivadar nyaralójában, és a Momentum fesztiválja is csak Ungár Péter miatt maradt emlékezetes. Mindebben valószínűleg egyszerre van szerepe a szétesettségnek és a lustaságnak, de úgy látszik,

a hazai kempingtulajdonosok sem kockáztatnak, ha olyan szervezet jelentkezik náluk, ami ellen az állami propaganda és a karhatalom folytat hadjáratot. Az újbalos Szikra Mozgalom augusztus 18–20. között tartott volna tábort a Fejér megyei Bodajkon, ahol beszélgetésekből, előadásokból és koncertekből állt volna a program. A szervezőktől úgy tudjuk, Orbán Balázst is hívták áprilisban, de a miniszterelnök politikai igazgatója nyári pihenőjére hivatkozva lemondta a részvételt. Idén valamivel több résztvevőt vártak volna, 300-400 főt.

Viszont pár héttel a kezdés előtt visszamondták a helyszínt. A szikrások szerint a település fideszes polgármestere gyakorolhatott nyomást a hely tulajdonosára.

photo_camera Tamás Gáspár Miklós előad a baloldali Szikra Mozgalom 2022-es nyári táborában Bodajkon Fotó: Jámbor András/Facebook

A mozgalom tavaly is táborozott Bodajkon, amikor még nem szállt rájuk az állami propaganda. Azonban most a tábor vezetője, Markó B. Zalán a Magyar Nemzetnek azt mondta, politikai nyomásgyakorlás nem volt, de azért mondta fel a Szikra Mozgalommal kötött megállapodását, mert a „politikai és ideológiai jellegű rendezvények, összejövetelek megtartása ellentétes a tábor szellemiségével”. Kifogásolta azt is, hogy a közösségi médiában is Szikra-táborként lett ismert a Bodajki Falutábor, azt a téves benyomást keltve, hogy az politikai értelemben elkötelezett. „Emiatt pedig nem állt módunkban szerződést kötni a Szikra Mozgalommal” – tette hozzá.

Ezután a szikrások hiába próbálkoztak két további helyszínen, mindenhonnan elküldték őket. Esztergomban csak az ajánlattételig jutottak, egy dunakanyari helyszínről pedig azután pattantak le, hogy leadták az adományokból összegyűjtött foglalót. Úgy tudjuk, itt a tulajdonos először csak annyit kért, hogy ne a Szikra legyen a szerződő fél, aztán bár ez megoldódott, mégis visszalépett.

A pár száz fős szervezet azután került a kormányzati propaganda látóterébe, hogy Fizessenek a gazdagok jelszóval 2022 végén blokád alá vették Habony Árpád egyik kaszinóját és a NER kedvenc éttermét.



photo_camera A Szikra Mozgalom tüntetése a Felix étterem előtt Fotó: Bankó Gábor / 444

Ezután év elején a kormány, Kocsis Máté és a szélsőjobboldali média úgy állította be a szervezetet, mintha ők álltak volna a kitörés-emléknap résztvevői ellen elkövetett támadások mögött. Mindezt arra alapozták, hogy a rendőrség a külföldi elkövetők mellett egy magyar nőt, a Szikra egyik tagját is őrizetbe vette. A nőt két héten át tartották előzetes letartóztatásban, ezalatt nyilvánosságra hozták a Facebook-profilját, fotók kezdtek keringeni róla, a mozgalom tagjai pedig halálos fenyegetéseket kaptak. Végül a hatóság semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni, így április végén megszüntették az ellene indított nyomozást.

Ezután a propaganda baloldali pedofilbotrányt igyekezett kreálni abból, hogy az őrizetbe vett aktivista lakásán, egy laptopon pedofil tartalmakat találtak – annak ellenére, hogy a rendőrök szerint a nőnek nincs köze a felvételekhez. A propaganda az egész mozgalmat kezdte pedofilozni, az ügyről szóló hírek Jámbor András képével jelentek meg.

A rendőrség szerint a laptop egy férfihez tartozott, akinek nem volt érintettsége az antifaügyben, be is idézték, de kihallgatása előtt öngyilkos lett. Jámbor a 444-nek azt mondta, nem ismerte az illetőt, sosem találkozott vele, sosem volt köze a mozgalomhoz. „A közeli munkatársamnak nevezik Krisztinát, és még az elkövetőt is, pedig egyik sem igaz. Az ő lakásáról beszélnek, de ez sem igaz. Kiraktak egy képet a kampányunkról, amin több aktivistával az oldalamon állok, majd egy random ember arcát kisatírozták azzal, hogy „feltehetőleg az elkövető látható a képen Jámbor mellett”. Ez az arc még csak nem is hasonlít az illetőre, de tök mindegy volt nekik: százszor körbehordozták az Origótól a TV2-ig.”

A háromnapos tábor helyett a Szikra Mozgalom végül a Népligetben tartja meg a tervezett program egy részét augusztus 19-én. Többek között Donáth Anna, Jámbor András és Ungár Péter vitatkozik majd arról, hogy szerintük mi okozta az ellenzék tavalyi bukását, és hogyan kell felállni belőle. A Szikra Táborra regisztráltaknak automatikusan visszautalják a tábor részvételi díját, illetve minden adományozónak felajánlották a visszafizetés lehetőségét.