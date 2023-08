24.hu: a Jellinek Dánielhez tartozó Indotek Group két cége is belekeveredett a számlagyáras ügybe, egyiket a milliárdos édesapja vezette

Tavaly novemberben adónyomozók kutatták át az ország egyik leggazdagabb embere, Jellinek Dániel ingatlanmilliárdos édesapja lakását. A férfit később adócsalással gyanúsították, mivel ő az ügyvezetője a fia érdekeltségébe tartozó Indotek Group egyik cégének, a Mall Management Kft-nek, ami 53 millió forintnyi fiktív számlát fogadott be.

Az ügyről a 24.hu számolt be. A Mall Management és egy másik Jellinek-cég, az In-Management Kft. a lap szerint összesen több mint százmilliós értékben fogadott be fiktív számlát. A kibocsátó a túlárazott szoftvereket forgalmazó Wind- Ip 21 Kft volt, melyről januárban írtuk meg, hogy a Fuzik Zsolt "Nagymester" által irányított számlagyár egyik fontos fogaskereke, és az Antenna Hungária is vásárolt tőlük. A Wind IP 21 tulajdonosa a Fuzik-ügy egyik kulcsszereplője, Sz. Szabolcs, alias Madár volt.

Az Indotek szerint önellenőrzés keretében maguk észlelték a problémás számlákat, és még az adónyomozók érkezése és a sajtóbeszámolók megjelenése előtt törölték azokat, az adótartalmukat pedig kamatostul megfizették az államnak. Abban bíznak, hogy az ügynek ezért nem lesz rájuk nézve büntetőjogi következménye.

Jellinek Dánielről pár hete derült ki, hogy egyik cégének 27 milliárdos osztaléka egy bonyolult tranzakciósorozat keretében transzparens üzleti megfontolás nélkül került át Orbán Viktor veje, Tiborcz István közelébe. A Pintér Sándorhoz és Tasnádi Lászlóhoz vezető Fuzik-féle számlagyárról ezekben a további cikkekben írtunk: