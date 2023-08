Meggyanúsíthatták a töreki lómenhely telkére szemet vető vállalkozót

Meggyanúsíthatták Barna György vállalkozót, a Siófoki Plázs és más szórakozóhelyek vezetőjét a siófok-töreki földügyletek miatt, írja a 24.hu a Litresits András ügyvédtől kapott tájékoztatás alapján. Az ügyvéd egy olyan nyomozó hatósági határozat alapján következtetett arra, amely címzettjei között Barna is ott volt.

„Kaptunk egy határozatot, amely szerint a nyomozó hatóság egyesíti a büntetőügyben folyó nyomozást egy másik üggyel (...) A határozat címzettjei között pedig Barna György és egy siófoki ügyvéd is szerepelt. Mivel a tanúknak nem szokták kézbesíteni a bűnügyek egyesítéséről szóló határozatot, ebből következően Barna csak gyanúsítotti minőségében szerepelhet” – magyarázta Litresits, a siófok-töreki lómenhelyt működtető alapítvány ügyvédje. Hogy biztos legyen a dolgában, sértetti képviselőként kérte a gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzőkönyv kiadását, de elutasították, mondván: a vizsgált bűncselekménynek nincs sértettje.

Az ügy háttere: Töreken van egy negyven hektáros terület, ahol a Dharma alapítvány mentett állatokat, köztük az állam által elkobozott lovakat, kecskéket, illetve vágóhídról kimentett bikákat tart. A közkeletűen lómenhelynek nevezett ingatlanból 32 hektárnak egy olyan személy a tulajdonosa, aki a területet el akarta adni az alapítványnak. Ekkor azonban elővásárlási jogára hivatkozva, helyi földművesként bejelentkezett a szomszéd, Barna György.

A megyei kormányhivatal a szintén megyei agrárkamara javaslatára őt is hozta ki első helyen az elővásárlásra jogosultak közül, vagyis a lómenhely egyik vezetője, Berecz Gabriella helyett ő vált jogosulttá a terület megvételére. Az ügyről ez év elején itt írtunk bővebben. A lómenhelyesek szerint Barna valótlanul állította, hogy Siófok-Törekiben lakik, mivel valójában Budapesten él, ezért feljelentést tettek okirat-hamisítás miatt. „A büntetőeljárásnak az a jelentősége, hogy a kormányhivatal Barna Györgynek kedvező határozatát megtámadtuk a bíróságon, és a bíróság a rendőrségi nyomozás adatait is bekérte” – magyarázta a lapnak Litresits. A 24.hu kérdésre, hogy van-e már az ügyben gyanúsított, a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott érdemi választ.

Egyébként, mint év eleji helyszíni riportunkból kiderül, a Barna családnak több ingatlana is van Törekiben. És, mint akkor szintén megírtuk, Barna Györgyé volt az a terület is, ahol most Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatójának termetes, medencés nyaralója magasodik. Arról és annak innovatív építészeti megoldásairól ebben a cikkünkben írtunk.