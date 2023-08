Szeptembertől egyetlen bérelhető e-roller sem lesz Párizsban

Kivonják a forgalomból a bérelhető elektromos rollereket Párizsban, augusztus végére a francia főváros lesz az első európai főváros, ahol nem lehet a járműveket használni. A párizsiak áprilisban népszavazáson döntöttek a betiltásról. Az 1,3 millió választásra jogosult közül azonban csak 103 ezren szavaztak - 7,46 százalékos részvételi arány -, de 90 százalékuk a betiltás mellett voksolt.

photo_camera Fotó: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

Anne Hidalgo polgármester még a szavazás előtt azt mondta, hogy „tiszteletben tartja a voksolás eredményét, bármi is legyen az”. A párizsi városvezető maga is a betiltás mellett kampányolt. Párizsban mintegy 15 ezer bérelhető roller van, ezeket három szolgáltató (Lime, Tier és Dott) működteti, és mintegy 400 ezren használják. A szolgáltatók szerződése augusztus 31-én jár le.

A Tier ötezer rolleréből még háromezer áll rendelkezésre, fokozatosan gyűjtik be a járműveket, éjszakánként ötszázat. A cég minden este kiürít és lezár egy zónát, a hétvégén már csak egyetlen központi zóna marad nyitva. A rollerek vidéki városokban és Németországban kerülnek majd forgalomba. A Dott szolgáltató már július közepén elkezdte összegyűjteni az eszközeiket, amiket Belgiumban és Izraelbe szállítanak. A Lime nem zárja be a zónáit, hanem fokozatosan vonja ki a járműveket. A rollereket később Lille-ben, Londonban, Koppenhágában és német városokban használják majd. (via MTI)