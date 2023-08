Nagyon komoly zenék, kockázatos repülők

Jó reggelt mindenkinek! Az időjárás nem változik, de a hétvégi kínálatunk ezúttal is változatosra sikerült, tessék csak beljebb fáradni és fogyasztani.

Légi közlekedés

A Wall Street Journal nagyon alapos anyagait ismertetjük, amelyek szerint Prigozsin a gépe lezuhanása előtti napokban afrikai vezetőket próbált győzködni arról, hogy az elbukott lázadás ellenére számíthatnak a Wagnerre. Ezeket az üzleteket viszont a Kreml is igyekezett megszerezni. Az eredmény ismert: vasárnap maradványainak genetikai elemzése után hivatalosan is halottnak nyilvánították Putyin egyik legrégebbi szövetségét. Aki, micsoda különös egybeesés, nem is olyan rég egy levegőben széteső repülőgéphez hasonlította Oroszországot. De a cárnak mindig igaza van, már követeli is a hűségesküt a zsoldosokkal.

Csak a zene! De milyen sokféle zene!

Klasszikus életút-interjút készített Benics Márk a magyar elektronikus zenei élet meghatározó figurájával, a magabiztosságtól duzzadó Hundred Sinsszel.

UP és Winkler az egyik legjobban író zenetörténésszel, Fazekas Gergellyel podkesztelt. Írt ő hozzánk a Carson Comáról is, de ha csak egyet olvasnak el tőle, az legyen a Kurtág-esszé. Aztán úgyis elolvassák a többit is.

Rock, ahogy a kínai komcsik szeretik: a párt ifjúsági szervezete egyszerűen átírta az egyik legnagyobb hatású kínai indie-rock dal szövegét. A komor és csüggedt hangulatú szám optimista és pozitív lett. Ez azonban végső soron még lehangolóbb.

Szerelem + film

Képzelj el egy randit, ahol mindent kimondasz, amit gondolsz: pontosan ezt a kendőzetlen őszinteséget láthatjuk a Szerelem és autizmus és a Randizás másképp című dokusorozatokban, ahol fogyatékossággal élő emberek randiznak egymással. Mindkét sorozat elragadóan szórakoztató, és még szociálisan érzékenynek sem kell lenni hozzájuk, sőt.

Paci Doki

A budaörsi Majoros Nikoletta úgy döntött, vesz egy tanyát a Kiskunságban, ahol állami gondozott gyerekekkel fog foglalkozni. Az alapítvány székhelyéül szolgáló Napmajorba az egész országból várnak gyerekeket, hogy egy napot medencézéssel és lovakkal tölthessenek. De ennél sokkal többet kapnak.



Nem trash, hanem best

Bankó Gábor egy vizuális gourmet érzékelhető élvezetével válogatott a Facebook Marketplace csodálatosan hirdetései közül. A fotós szerző és a gyűjtőoldal üzemeltetője empatikusan áll hozzá ezekhez a képekhez, de én bevallom: szarrá röhögtem magam.