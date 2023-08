„Egyelőre nem tervez” központot nyitni Londonban az MCC

A Mathias Corvinus Collegium közleményben reagált a Guardian angol lap hétfői cikkére, miszerint a Fidesz kedvenc tehetséggondozója Londonban terjeszkedne.

„A Guardian cikkében foglaltak nem felelnek meg a valóságnak. Az MCC egyelőre nem tervez központot vagy kirendeltséget nyitni Londonban. Az alapítvány a diákoknak számos ösztöndíj lehetőséget biztosít Anglia legjobb egyetemein” – közölte az alapítvány.

A 2020-ban több mint 400 milliárd forint állami vagyonnal feltőkésített MCC a néhai brit konzervatív filozófus gondolatait népszerűsítő Roger Scruton Legacy Foundationnel kötött megállapodással már az Egyesült Királyságban is működik. Több forrás – köztük az MCC-n belüli is – azt állítja, hogy a tervek szerint a magyar kulturális központba, a Cockspur Street egyik nagy irodaházban nyitnák meg az MCC fiókját, de az MCC szóvivője szerint egyelőre nem ez a helyzet. Az MCC-nek már Bécsben, Brüsszelben, Budapesten és máshol is működnek fiókjai.