Kim Dzsongun Oroszországba látogat

Kevés államfő lehet a világban, aki Kim Dzsongunnál ritkábban jár külföldön. A nagyon fiatalon, 28 éves korában hatalomra lépett Kim 2012 áprilisi pártfőtitkári kinevezése óta mindössze kilencszer járt külföldön, abból is négyszer Kínában. Utoljára 2019-ben járt külföldön, már amennyiben külföldi látogatásnak vesszük legutóbbi, 2019 júniusi dél-koreai látogatását, amikor lényegében csak a két országot elválasztó tűzszüneti vonalat lépte át Pamindzsonban, a "békefaluban", ahol a vonal déli oldalán fekvő Béke Házában találkozott Donald Trumppal és a dél-koreai elnök Mun Dzsaeinnal.

photo_camera Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin eddig egyetlen alkalommal, 2019. április 25-én találkoztak személyesen Oroszországban. Ahogy akkor, úgy most is Vlagyivosztokban találkozhatnak, mert oda Kim el tud utazni a páncélvonatával. Fotó: POOL/REUTERS

Egyetlen oroszországi látogatásán se bátorkodott sokkal messzebb, 2019 áprilisában Észak-Koreához a lehető legközelebb, a páncélvonatával is megközelíthető Vlagyivosztokban találkozott Vlagyimir Putyinnal. A New York Times értesülései szerint hamarosan megismételheti ezt az utazását, páncélvonatával újra az oroszok távol-keleti kikötővárosába utazhat, hogy személyesen tárgyaljon az orosz elnökkel.

A felek motivációit nem kell kutatni: az évtizedek óta nemzetközi szankciókkal sújtott Észak-Koreában lényegében mindenből hiány van, Oroszország akár energiahordozókkal, akár gabonával is ki tudná segíteni Kimet, akinek viszont egy dologból biztos rengeteg van: szovjet típusú, vagy szovjet licensz alapján gyártott fegyverekből és lőszerből, amire Oroszországnak egyre égetőbb szüksége van saját, szankciók által sújtott hadiipara megtámogatására. Észak-Korea amúgy lőszerrel már korábban is támogatta Oroszországot, legalábbis Ukrajnában már az ukrán rakétatüzérség is használ az oroszoktól zsákmányolt rakétákat BM-21 Grad rakétasorozatvetőihez. Mondjuk tapasztalataik szerint ezek a régóta raktárokban heverő 122 milliméteres rakéták a tapasztalatok szerint nem a legmegbízhatóbbak, elég nagy arányban sülnek be, vagy viselkednek rendellenesen.

A New York Times értesülései szerint Putyin elsősorban tüzérségi lőszereket és tankelhárító rakétákat szeretne szerezni, míg Kim a műholdjai és atomtengeralattjárói fejlesztéséhez szükséges orosz technológiát. Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház múlt szerdai tájékoztatása szerint Putyin és Kim leveleket is váltott már a potenciális fegyverüzletről.

A Times értesülései szerint a találkozóra szeptember 10-13. között kerülhet sor Vlagyivosztokban, ahol mindkét államfő részt vesz a Keleti Gazdasági Fórumon. A találkozóval kapcsolatos amerikai hírszerzési értesülések titkosítását, szemben a Putyin és Kim levélváltásáról szólókkal még nem oldották fel, így a Times csak nevük elhallgatását kérő forrásokból tájékozódhatott, a fehér ház hivatalosan csak annyit erősített meg, hogy "vezetői szintű diplomáciai kapcsolatfelvételre" számítanak. "Sürgetjük a KNDK-t [ez Észak-Korea hivatalos nevének rövidítése], hogy függessze fel a fegyverszállításokról szóló egyeztetéseket Oroszországgal, és tartsa magát korábbi nyilvános nyilatkozataihoz arról, hogy nem szállít fegyvereket Oroszországnak" - közölte Adrienne Watson, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. (Via The New York Times)