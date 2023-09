Hétvégi olvasnivalók a kárpátaljai magyaroktól a kupaktanácsozó fideszeseken át a honosított oroszokig

Lectori salutem! Köszöntöm az olvasót! Ebben a hírlevélben (van egyébként több is) az elmúlt hét fontosabb, nagyobb anyagait gyűjtjük össze, időrendi sorrendben.

A túltolt higiénia és a rossz gyermekorvosi tanácsok miatt van ennyi ételallergiás: a kelleténél jobban védjük a gyerekeket, valós fenyegetés hiányában az immunrendszer ártalmatlan dolgokra ugrik, mint a kesudió vagy a camembert. A Washington Post összeszedte, miért van ennyi ételallergiás.

„Nem én választottam a szcientológiát, beleszülettem a szabályaikba, és azt sem én választottam, hogy Danny Masterson megerőszakoljon”: 30 évre ítélték az Azok a hetvenes évek című sorozat színészét. Nyilvánosságra került egyik áldozatának bírósági vallomása.

photo_camera Fotó: ANNA WEBBER/Getty Images via AFP

Erőszakos ukránosításnak látják a munkácsi városvezetés kavarását a helyi magyar középiskolában: az is, de nem Kijevből szervezett összeesküvésről lehet szó, sokkal inkább az állandó feszültség fűtésében utazó Baloha klán állhat a háttérben. Munkácson jártunk utána, mennyire robbanásközeli a helyzet.

photo_camera Ukrán gabonaszállító vonat Munkácson. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Így vásároltuk meg egész Hollandia legjobb állapotú biciklijét: Európa és Ázsia leendő szellemi-gazdasági elitje normális esetben azzal kezdi hollandiai diákéletét, hogy vesz egy hajléktalantól egy lopott biciklit, én más erkölcsi sztenderdek szerint élek, ezért a Facebook Marketplace-en kezdtem hozzá a dologhoz.

A jobbikos polgármester olyan ritka ma már, hogy nincs is: tízen voltak, megkerestük őket. Kiderült: volt, aki már akkor sem volt jobbikos, amikor a Jobbik még azt hitte róla, hogy az. Van, aki emlékbe eltette párttagkönyvét, más inkább kilépett, de olyan is akad, aki már le is mondott. A legtöbben civil egyesületekbe menekültek.

photo_camera A Jobbik nyertes polgármester-jelöltjeinek köszöntése a 2019-es önkormányzati választás másnapján Forrás: Jobbik Facebook-oldala

„9-re vagy fél 10-re érek be? Pont leszarom” - elindult a vonatpótlás az 1-es fővonalon: hétfőn megkezdődött az 1-es vasútvonal felújítása. Megnéztük, mi várta az ingázókat az első reggelen. Pótlóbuszunk nemcsak zsúfolt volt, hanem késett is, miközben egy állomást kihagyott.

Amit a török nem tudott megtenni a diósgyőri várral, azt megcsinálta az elhibázott átépítési terv és a Fidesz- meg a szocialista-közeli cég duója: lázálomszerű, a valóságban sosem létezett betonelemekkel építették tele az egykori várat, majd félúton elfogyott a pénz. Ezért februárban abbahagyták az építkezést, az pedig nem látszik, mikor tudnák folytatni, bár talán azzal okoznák a legnagyobb károkat.

A 10 legviccesebb dolog Mészáros Lőrinc frissen megnyílt, közpénzből összerakott felcsúti éttermében: nincs marhahús, kirántják a cigánypecsenyét és adnak Heinekent, a házirend pedig arra utal, hogy a vendégeik értékes tárgyakat dobálhatnak a csónakázótó vízébe táplálkozás után.

A demokrata pártelit Bident akarja, a szavazóik nem annyira: a Demokrata Párt vezető politikusai egyelőre kitartanak a jövőre 82 éves elnök mellett, a párt egyszerű szavazói azonban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy Joe Biden-e a legjobb választás.

photo_camera Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Akár az Alföldet is elnéptelenítheti egy felduzzasztott Debrecen: Lázár János második fővárossá tenné Debrecent. Tény, Budapest mellé kell egy ellenpólus, Debrecen a hagyományai és az adottságai miatt adja is magát, de kik lesznek az újonnan beköltöző tízezrek? A vendégmunkások olyanná tehetik a város arculatát, amilyennek eddig a kormányzat, így Lázár János is riogatott. Ha meg vidékről csábítanak oda embereket, akkor kicsinálják Magyarországot.

Szép magyar siker: Muszukajev Iszmail 44 év után világbajnoki aranyat nyert szabadfogásban: nincs honosított sportoló, aki korábban ekkora vihart kavart volna, őmiatta támadta be Németh Szilárdot a Magyar Nemzet. A vébé-arany zűrzavaros háttere.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Orbán Balázs szerint keresztbe tehetnek nekünk a külföldiek, de figyelmen kívül nem hagyhatnak minket: évnyitót tartott a Mathias Corvinus Collegium, Orbán Balázs és Szalai Zoltán mellett Paul Romer, Nobel-díjas közgazdász is beszédet tartott az eseményen.

Jövő szombaton választ Szlovákia, a magyar párt Szövetség néven indul egy olyan szlovák pártból jött magyar politikussal, aki talán a parlamentbe vágyó szlovákiai magyarság utolsó reménye, és aki sokszor a Fideszhez nagyon hasonló dolgokat mond. A magas részvétel megöli a Szövetséget.

photo_camera Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Még a TV2 szerint is személyiségkárosító a kőgazdag fiatalokat bemutató műsora, ami alapján mindannyian milliomosok vagyunk: műanyag pálmafák alatt gurulnak bérautóikban a hamisított Louis Vuitton-napszemüveges, gazdagnak nevezett, újrahasznosított TV2-s arcok.

Eldurvult a lengyel-ukrán gabonavita, részegezés is volt, most meg már újabb importtilalmakkal fenyegetőznek: az EU-ban Magyarország, Szlovákia és Lengyelország szembement Brüsszellel, az Európai Bizottság kényes helyzetben van, az ukránok pedig látványosan kiakadtak. Lengyelországban viszont kampány van.

A Fidesz-frakció kormányzati influenszerek társaságában nyitotta meg az évadot: Esztergomban tartották az évadnyitó frakcióülést, ahol a választott képviselők mellett már teljesen természetes Rákay Philip és Bayer Zsolt jelenléte.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az értelmiségi médiafogyasztók Benny Hillje: miért pont most buktak ki Gulyás Mártonra? Szily László nagy vitát kavaró cikke Gulyás Márton helyéről és szerepéről.

Minimum egy leértékelt Dorko, legrosszabb esetben egy deluxe Chunky Dunky árát spóroltuk meg Szijjártó „Készpénz. Mindig” Péternek.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

„A tízezres számla láttán kigúvadt a szeme” – így csalta tőrbe a Kutyapárt néha lómaszkot húzó viccmestere a kirúgott fideszest: Aleva Márta jogász nem az a tipikus magyar politikus. Korábban például gúnyos randiajánlatokkal és gumi lófejjel kergette őrületbe a zuglói MSZP-s Tóth Csabát. A Fidesz 18. kerületi polgármesterjelöltje, Lévai István Zoltán lebuktatójával beszélgettünk.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Fogy a kormány ideje, hogy megnyugtató választ adjon: az elmúlt három hétben a kormánynak sikerült mindenkit összezavarnia, akinek napeleme van vagy lesz, vagy aki ilyen rendszereket telepít. Bár a szakértők szerint a kormányzati szándék jó, a részletek lassan bomlanak ki, és még mindig nem tudni mindent.

10 százalékos béremelés helyett leginkább csak 5 százalékot ajánlgat a kormány a tanároknak: sorra kapják a pedagógusok a státusztörvény szerint új bérajánlatukat, de a kirajzolódó kép igencsak elkeserítő. A beígért tízszázalékos emelés helyett a legtöbben csak öt százalékot kapnak, de van, akinek egyáltalán nem változik a bére, sőt olyan is, akinek valamiért csökken.

5+1 tényező, amiktől nyolc hónap alatt megrogyott az idei költségvetés: a bevételek és a kiadások is rosszabbul alakultak, mint ahogy Varga Mihályék számoltak. Összeszedtük azokat a legnagyobb tételeket, amik külön-külön is százmilliárdokkal felelősek azért, hogy heteken belül ismét változtatni kell a tavaly július óta többször átdolgozott költségvetésen.

photo_camera Varga Mihály a gazdasági kabinet 2023. június 8-i ülésén Fotó: Varga Mihály Facebook-oldala

Hiába gondol erőseket Orbán, nem az ukránok miatt drágul a magyar üzemanyag: az oroszoknak közvetve több köze van ahhoz, miért drágul a dízel és a benzin, a horvát olajvezetéket üzemeltető cég pedig sokkal nagyobbat emelt a tranzitdíjon, mint az ukrán. Rájuk mégsem haragszik a magyar kormány.

Donáth Anna szerint több haszna volt az európai parlamentben, mintha Szanyi Tibort küldték volna ki: a momentumos politikus bajai fórumán megoszlottak a vélemények arról, hogy az ellenzéknek közösen vagy külön-külön kellene indulnia, Donáth szerint nem kérdés.

„Teljesen biztosak voltunk benne, hogy ez a film nem lehet Magyarország Oscar-jelöltje”: október 5-én kerül mozikba Reisz Gábor új filmje, a Magyarázat Mindenre. A film producerével, Berkes Júliával beszélgettünk, aki szerint a film „épp arról szól, hogy nem lehet így élni, országot építeni, ennyire megosztva, egymást gyűlölve, lenézve, megítélve”.

És persze volt Borízű hang is.