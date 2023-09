Véget érhet a hollywoodi írósztrájk

A hollywoodi forgatókönyvírók azt állítják, hogy előzetes megállapodást kötöttek a stúdiófőnökökkel, ami véget vethet a közel öt hónapja tartó sztrájknak. A BBC azt írja, a forgatókönyvírók szakszervezete (WGA) szerint a megállapodás „kivételes, és az írók számára jelentős eredményeket és védelmet biztosít”.

photo_camera Fotó: MOMODU MANSARAY/Getty Images via AFP

A WGA szabályai szerint a vezetőségnek és a szakszervezeti tagoknak hároméves szerződést kell kötniük a Film- és Televíziós Producerek Szövetségével (AMPTP) - ami több mint 350 amerikai televíziós és filmgyártó céget képvisel -, mielőtt folytatják a munkát. A WGA a megállapodásról küldött üzenetében azt írta, hogy a részleteket még véglegesíteni kell, és még nem fújja le a sztrájkot, de a sztrájkőrséget hétfőtől felfüggesztik.

A színészek és írók szakszervezetei hasonló gondok miatt kezdtek sztrájkolni, előbb az írók még májusban, aztán a színészek július közepén. Az egyik fő ok az, hogy miközben a streaming szolgáltatók megjelenése, felvirágzása és egyre agresszívebb versenye elhozta a tévésorozatok virágkorát, közben teljesen átalakította, hogy hogyan gyártják a sorozatokat, és főleg azt, hogyan fizetik ki az azokban dolgozókat. A munkabeszüntetés miatt a legtöbb film és sorozat készítése leállt, emiatt csúszik többek között a Dűne 2, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, vagy éppen a Zendaya főszereplésével készülő Challengers című film is.