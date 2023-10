„A férfi férfi, a nő pedig nő” - mondta a brit miniszterelnök

Rishi Sunak, az Egyesült Királyság miniszterelnöke tartott záróbeszédet a Konzervatív Párt kongresszusán, ahol többek közt arról beszélt, hogy ő a konzervatív értékek védelmezője.



Upholding facts and not succumbing to pressure is a mark of integrity. "A man is a man, and a woman is a woman." #RishiSunak #LGBTQ #RishiSunakNotMyPM pic.twitter.com/to7MIj69uA

Beszédében leszögezte:



„A férfi férfi, a nő pedig nő, ezt diktálja a józan ész.” Majd felsorolt néhány példát is, amikor fontos különbséget tenni. Így kiemelte, hogy „nem vitás, a szülőknek tudniuk kell, mit tanítanak az iskolákban a gyerekeiknek a párkapcsolatokról.”

Továbbá kifejette:

„Nem szabad minket zaklatni azzal, hogy elhiggyük, hogy az emberek bármilyen neműek lehetnek. Nem tudnak azok lenni.” A brit miniszterelnök kijelentéseit már most többen transzfóbnak titulálták, felhívva a figyelmet arra, Sunak szavai gyűlöletkeltésre alkalmasak.

UK PM Rishi Sunak is a transphobic, homophobic zealot, whose so desperate to win an election he’s crawled in to the cockroach pit of hate.



His “words” will give credence to hate filled transphobic scum throughout the UK.



Humans will suffer and possibly die.



He’s a cunt! 😡 pic.twitter.com/VEsIqB54a7