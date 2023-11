Magyarországon tartóztatták le a Madridban az észak-koreai követségre betörő fegyveresek egyikét

Szerdán elrendelték az átadási letartóztatását annak a dél-koreai állampolgárnak, akivel szemben európai elfogatóparancsot adtak ki, mert 2019-ben egy fegyveres csoport tagjaként betört Észak-Korea madridi követségére, írja a Fővárosi Törvényszék közleménye.

photo_camera Észak-Korea madridi nagykövetségének bejárata. 2019. február 22-én tíz, felfegyverzettnek tűnő támadó hatolt be az épületbe, ahonnan egy, a diplomáciai üzenetek dekódolására használt számítógépet is ellophattak Fotó: Google Street View

2019. február 22-én tíz, a hírek szerint csak fegyvermásolatokkal felfegyverzett támadó hatolt be a követségre. Észak-Korea felszabadítását követelték, és sikertelenül próbálták rávenni a követség diplomatáit a dezertálásra. A támadók addig verték áldozataikat, amíg azok már nem tanúsítottak ellenállást, majd megkötözték és mozgásképtelenné tették őket. Ezenkívül érzékeny adatokat, talán egy, a diplomáciai üzenetek dekódolására használt számítógépet is elloptak, végül a nagykövetség három gépjárművével menekültek el. Később a támadók az FBI-jal is kapcsolatba léptek.

A madridi bíróság erőszakos rablás, bűnszervezetben való részvétel és egyéb bűncselekmények miatt adott ki európai körözést, a férfi akár 10 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Vele szemben Magyarországon nincs folyamatban büntetőeljárás, a spanyol bíróság által kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásának feltételei fennállnak, a megtagadási okok egyike sem állapítható meg, írja a közlemény.

A tárgyaláson a férfi hozzájárult a kiadatáshoz, de az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményeken kívül nem indítható és nem folytatható le vele szemben egyéb büntetőeljárás. A férfit 2023. november 25-éig át kell adni a spanyol hatóságoknak, ha addig nem történik ez meg, akkor szabadlábra kell helyezni őt.