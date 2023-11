Minden késik, csak a recesszió nem

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Sok esőn vagyunk túl, nézzük a legfontosabb híreket. Például ezt a négyet:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bár Gulyás Gergely korábban keddre ígérte, a kormány végül aznap nem nyújtotta be az úgynevezett 'szuverenitásvédelmi' törvényt, így továbbra sem tudni, ezúttal pontosan hogyan terveznek keresztbe tenni a civil szervezeteknek és a Fidesztől független szereplőknek. Kedden a Lakmusz írt arról, hogy hogyan működik az orosz szabályozás, amit sokan a készülő magyar törvény előképének tartanak.

Nagy nap volt a kedd, mert el lehetett csípni Rogán Antalt: a kormányzati nyilvánosságot irányító propagandaminiszter kínosan kerüli a nyilvánosságot, de az éves miniszteri meghallgatásokat egyelőre még ő sem tudja kihagyni. Meghallgattuk a beszámolóját, majd utána röviden kérdezni is tudtunk tőle. Kiderült az is, hogy tényleg megkapja a saját minisztériumát Navracsics Tibor, és írtunk arról is, hogy a kormányzati Integritás Hatóság keményen rászállt a Deutsch Tamás testvérének utolsó előtti munkanapján aláírt gyanús szerződésre, miközben a Direkt36 kiderítette, hogy Lantos Csabának is volt titkos ciprusi cége épp akkoriban, amikor a Fidesz offshore lovagozta azokat, akiknek szintén volt ottani üzletük.

A Magyar Nemzeti Múzeum éléről múlt héten eltávolított L. Simon László kizárólag az LMP-s Ungár Péternek volt hajlandó beszélni kirúgásának körülményeiről. Ott voltunk Szombathelyen, ahol ez történt. L.Simon továbbra is helyesnek tartja az általa is megszavazott a homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvényt, ami alapján aztán kirúgták. Szerinte inkább az értelmezés áldozata lett. És ha már Ungár Péter: megírtuk azt is, hogy Ungár Péter akkora performanszt tartana a sajtónak, hogy csúnyán ki fogja osztani Ungár Péter.

És ott voltunk a Schadl-ügy aktuális tárgyalási fordulóján is, ahol kiderült, hogy lábatlani mészgyártó cégnél kamatoztatta volna találmányát Schadl György.

Pénzek

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A GDP 0,9 százalékkal haladta meg az előző negyedéveset, de az egy évvel korábbinál 0,4 százalékkal kisebb volt. Mindkét adat rosszabb a vártnál. A magyar gazdaság kilenc hónap alatt 1,2 százalékkal esett vissza, így várhatóan mínuszban zárja az évet. És hogy hogyan lehet, hogy a tavalyi szja-bevallások alapján egy szlovén határ közeli törpefalu lakói keresték átlagosan a legtöbbet? Elfoglalt polgármesterek és lerágott csontok Gosztolán és Tornakápolnán. Barangolás a NAV adatai között!

Hazai hír volt még, hogy bár kedd reggel még arról lehetett olvasni, hogy 93 év után leáll a Nitrogénművek, Bige László szerint nem tervezik az újraindulást, estére kiderült, hogy azért ez nem pont így van.

És írtunk arról is, hogy a DK ismét rasszizmusban előznél a Fideszt, hogy a sok kalamajka után most úgy tűnik, mégis lesz bolgár-magyar Eb-selejtező, és hogy aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk a készpénzhasználat alkotmányos védelméért.

Háborúk

photo_camera Az Al Shifa kórház és környéke, november 12-én Fotó: -/AFP

A gázai helyzettel kapcsolatban a legfontosabb hír, hogy szerda hajnalban az izraeli hadsereg behatolt az Al-Shifa kórházba. Az IDF szerint az épület alatt működhet a Hamász parancsnoki központja, ugyanakkor a Hamász szerint egy szó sem igaz ebből. Washington is óva intette Izraelt attól, hogy a kórházon belül keveredjenek harcokba.

Közben Ukrajnában Zelenszkij arról beszélt, hogy egyre hevesebbek az orosz támadások Doneck, Kupjanszk és Avgyijivka környékén, miközben kiderült, hogy az Európai Unió képtelen márciusig leszállítani a megígért egymillió darab lőszert Ukrajnának. Írtunk a nap folyamán arról is, hogy kegyelmet kapott Anna Politkovszkaja egyik gyilkosa, mert elment harcolni Ukrajnába.