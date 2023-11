Sam Altman visszatér az OpenAI élére (:D)

Újabb, összeszámolni is nehéz, hányadik fordulatát hozta el magyar idő szerint szerda reggelre az OpenAI és Sam Altman sztorija: a legfelkapottabb mesterségesintelligencia-cég, a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI igazgatótanácsa pénteken menesztette a vállalat vezérigazgatóját, Sam Altmant, és most, kevesebb mint egy héttel később Altman visszatér a cég élére.

Az őrület eddigi történéseit kedd este próbáltuk meg rekonstruálni, de nem volt könnyű dolgunk, hiszen a teljes techsajtó és elemzők is döbbenten kapkodták a fejüket a történéseket látva. Altman nemcsak visszatér, de át is szabják az őt menesztő igazgatótanácsot, csatlakozik oda a Salesforce egykori vezetője, Bret Teylor, a befolyásos közgazdász és ex-pénzügyminiszter Larry Summers, valamint a Quora igazgatója, Adam D'Angelo.

Még pár órával ezelőtt is úgy nézett ki, hogy Altman végül az OpenAI-t is finanszírozó Microsofton belül folytatja, és komoly esély volt arra, hogy az OpenAI alkalmazottai tömegesen álljanak fel Altman menesztése miatt. Az elmúlt napokban rengeteg találgatást és pletykát lehetett olvasni arról, hogy mi vezetett a pénteki szakításhoz, egy gyakori, de nem megerősített elmélet szerint az igazgatótanács egyes tagjai túl gyorsnak és kevéssé felelősnek találták azt, ahogy Altman az AI-fejlesztést vezényelte a cégen belül.

Bár Altman végül most nem csatlakozik közvetlenül a Microsofthoz, de a vállalat CEO-ja, Satya Nadella is üdvözölte a fejleményeket: