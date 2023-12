Kaptunk Orbántól 67 másodpercet, Szijjártótól meg 27 vállvonogatást

Jó reggelt! Igazán mozgalmas napunk volt tegnap, vágjunk is bele!

4 cikk speciálba:

„Most már engedjen!”

Olyan is volt már, hogy Orbán Viktor csak elsétált némán a mikrofonunk előtt, mégis szétmémesedett felvétel lett belőle. De most különös dolog történt: kaptunk a sajtósától 2 percet. Aztán persze nem egészen 1 perc után már a testőrei állták el Czinkóczi Sándor útját, de - részben pont ezért - emlékezetes produkció született. Orbán végre kimondta, amit a szívünk mélyén mindig is tudtunk: Ursula von der Leyen bizony Soros-ember. Előtte előadást tartott a miniszterelnök, és kifejezte csodálatát a saját külpolitikája iránt.

Apropó, külpolitika!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ez egy ilyen nap, a Brüsszel bukását 239. alkalommal bejelentő, éves beszámolóját sikeresen megtartó Szijjártó Péter se futott el a mikrofonunk elöl, bár a legtöbb kérdésben exkuzálta magát. Ebben a videóban is van kedvenc részem: amikor a külügyminiszter a fájdalmát alig palástolva hallgatja végig, ahogy Ács Dániel felolvassa neki, miket írt Bayer Zsolt az amerikai nagykövetről.

Mondjuk, Szijjártó államtitkára sem fogta vissza magát, Kovács Zoltánnak pedig az SZDSZ jutott eszébe Pressmanról. Amúgy nem kéne vele is kiplakátolni az országot?

És ha már Bayer, nos, ő mintha emberére akadt volna.

Rend a lelke

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az oktatásügyért felelős belügyminiszter azt mondta évértékelőjén, hogy a KRÉTA-hamisításokat kivizsgálják, a PISA-eredmények szerinte meglepőek lesznek, és nevelési kormánybizottság jön létre Orbán Viktor vezetésével. És hogy mit üzen az elégedetlen pedagógusoknak? Azt, hogy „a rend ellen senki nem tiltakozik”.

Csák János lemérné a színházak hatékonyságát, de centire.

Inkább mégse jöjjenek az ukránok

Hiába ígérte meg Zelenszkijnek, Orbán már nem támogatja az ukrán EU-csatlakozási folyamat megindítását. Új kollégánk, Kolozsi Ádám arról ír, milyen nagy utat járt be a magyar miniszterelnök másfél év alatt. Mintha a kárpátaljai magyar kisebbség ügye sem lenne már annyira fontos, mint a Brüsszellel és a Kijevvel szembeni keménykedés. Mindez komoly válságot okozhat az EU-ban, a Tanács története egyik legnehezebb ülése elé néz december 14-én.



Hanem jöjjenek az oroszok!

photo_camera Fotó: ANDREI GORDEYEV/AFP

133 céget alapítottak oroszok Magyarországon a háború kitörése óta. Slágerterület az informatika és az üzletviteli tanácsadás, de az orosz szolgálatok kedvelik a futárpostacégeket is. Lassan hazahívhatnánk a méltánytalanul elítélt és körözött KGBélát is.

A Lakmusz írt arról, hogy a magyar szuverenitásvédelmi tervezetben ott van az orosz külföldiügynök-törvény csírája. Bár nem szankcionál olyan szigorúan, mint az orosz törvény, a magyar gumiszabály nyitva hagyja a lehetőséget, hogy lényegében bárkit bármilyen mélységben vizsgáljanak.

És azt a viccet hallották már, hogy Putyin megvédi az emberi jogokat?

Rákosrendező luxuskivitelben

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár János sajtótájékoztatóján jártunk, a mini-Dubajnak becézett gigaberuházás ügyében. A projektért felelős miniszter külföldi befektető segítségével hozna létre új millenniumi városközpontot, miközben az 1-es metrót is meghosszabbítaná, és ferihegyi gyorsvasutat is építene. Egyben elárulta, mit kíván legjobban Orbán Viktor: azt, a közérdek és a magánérdek egyaránt érvényesüljön. Utóbbival kapcsolatban nincsenek kétségeim XD

Karácsony Gergely szerint ez történelmi léptékű kérdés, amiben csak a budapestiek dönthetnek. Toronyházakat nem, megfizethető lakhatást viszont szeretne, és a dokumentációt is látni akarja.