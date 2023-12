A szövetségi kapitány szerint Milák Kristóf „katasztrofális” állapotban lehet

Sós Csaba szövetségi kapitány kedd este a Sportrádióban Milák Kristófról a kérdésre, hogy hol tart az olimpiai bajnok úszó felkészülése, azt mondta:

„Sehol, nem végzett érdemi munkát hónapok óta. Kristóf korábban azt mondta, úgy gondolja, ha januártól elkezdi a kemény munkát, akkor még meglehet minden, amit szeretnénk, úgyhogy most várjuk a január elejét...” A Nemzeti Sport szerint Sós arról is beszélt, hogy nagyon rég nem beszélt Milákkal, majd elmondta, hogy úgy látja, „ha vissza is tér, már biztos, hogy Párizs nem lesz olyan, mint lehetett volna, hiszen azt, amit úszhatott volna, ha szeptemberben beleáll a munkába, biztos nem tudja produkálni az olimpián”.

photo_camera Milák Kristóf Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kérdésre, hogy milyen állapotban lehet most Milák, a kapitány azt mondta: „Katasztrofális. Ha valaki eltöri a lábát, és a gyógyulás után leveszik a gipszet, vékonyabb lesz a lába, hiszen az izmok nem dolgozhattak addig. Az állóképesség nyolc-tíz nap után kezd elszállni, Kristóf pedig kihagyott fél évet. Ehhez hozzátenném, hogy a víz egy speciális közeg, abban tartózkodni, abban csúcsteljesítményt nyújtani komplikált, összetett dolog”.

Végül elmondta, hogy „értetlenül” áll a „Milák-ügy” előtt: „Nem tudom, mi történik vele, s nemcsak én, mások sem. Mert valamit csinálnia kell, ha nem úszik. Valaminek jelenleg fontosabbnak kell lennie az életében, mint az úszás.”