Banksy legújabb művét egy órán belül ellopták Londonban

Egy dél-londoni utcába kikerült Banksy legújabb műve, egy stoptábla, rajta három katonai drónnal:

Miután megjelent az Instagramon, mint hiteles Banksy-mű, egy órán belül el is lopták. Két férfit láttak, amint leszedték a táblát Peckhamben a Southampton Way és a Commercial Way kereszteződésénél, helyi idő szerint kb. 12:30-kor. Úgy tudni, nem Banksy szedette le – írja a Guardian.

Tavaly decemberben Ukrajnában egy hosztomeli romház faláról vitték el Banksy új művét. Ilyen volt:

photo_camera Fotó: Makszim Maruszenko/NurPhoto via AFP

Ilyen lett:

photo_camera Fotó: Dimitar Dilkoff/AFP

Banksy keresztneve egyébként egy 20 évvel ezelőtti interjú szerint Robbie lehet.