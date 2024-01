Bimbó teknős a Türk Tanácsra gondol

Jó reggelt, jó egészséget, sál, sapka! Ki hiszi el, hogy most ért véget minden idők legmelegebb éve???

4 remek cikk:

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az istenadta magyar nép hétköznapjaira alighanem az a mai hír lesz a legnagyobb hatással, hogy Lázár János bejelentette az új tömegközlekedési tarifacsomagot (és mellesleg azt is, hogy Debrecenbe ömleni fog a pénz). Egyebek mellett minden bérlettípust megszüntetnek, ami nem vármegye- vagy országbérlet, ezekből viszont lesz napijegy is. Az eddig 90 százalékos kedvezménnyel utazók és a 14 éven aluliak ingyen, a 14-25 év közöttiek 50 százalékos kedvezménnyel közlekedhetnek. Szeptembertől minden buszon lehet kártyával fizetni, sőt olcsóbb is lesz, mint készpénzzel. Szerencséje az olyan készpénzfüggőknek, mint Orbán és Szijjártó urak, hogy ők soha a büdös életben nem fognak Volánnal utazni.

Hogy pontosan milyen hatásai lesznek az új rendszernek, azt a részletek megismerése után alaposan ki kell elemezni. Első reakciók: Vitézy szerint értékelhetetlen ajánlat és brutális áremelést jelent a tarifareform, Karácsony Gergely jónak tartja az irányt, de vannak aggodalmai.

Apropó, közlekedés!

A KÖKI-ről a Havanna lakótelepre buszozott volna egy 22 éves, SMA-betegsége miatt elektromos kerekesszékkel közlekedő egyetemista lány és a kísérője. Utóbbi állítása szerint a sofőr először letagadta, hogy lenne rámpa a járaton, majd megpróbálta rávenni őket, hogy menjenek a következő busszal. De a helyzet ennél sokkal rosszabb irányba fejlődött tovább, ahogy az a mellékelt videóból kiderül.

Egészségünk

Hogyan kerülhet betiltott gyógyszerhatóanyag vagy akár sima hashajtó a fogyasztó hatásúként reklámozott termékekbe? A Lakmusz veszélyes étrend-kiegészítőkről szóló sorozatában most a fogyitabletták kaotikus piacát mutatjuk be.

De a Qubit is hasonló irányba mozog: az elhízás elleni új csodaszerek, a tavalyi év tudományos szenzációjának kikiáltott szemaglutid hatóanyagú gyógyszerek nyomába ered. Ezek a Science jóslata szerint nemcsak az elhízás kezelését formálják át, hanem annak megítélését is: az elhízás többé már nem az akaraterő hiányáról szól, hanem egy biológiai okokra visszavezethető, krónikus megbetegedésként jelenik meg. (Magyarországon csak cukorbetegeknek lehet felírni.)

Egy friss kutatás szerint tele vannak a palackozott vizek olyan nanoműanyaggal, amely a sejtjeinkbe is képes behatolni, és a korábban becsültnél akár százszor is több műanyagdarabkát tartalmazhatnak.

Hazánk, hazánk

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Ilham Aliyev azeri elnök a türk tanács találkozóján Fotó: TUR PRESIDENCY/ MURAT CETINMUHUR/Anadolu Agency via AFP

Kohán Mátyás, a 14 éve teljhatalmú kormányoldal 22 éves publicistája a Türk Tanácsra gondolva reméli, hogy lassan újra kaphat levegőt. „Állt a magyarok miniszterelnöke maroknyi baráttal a nem túl jó fényben, és csak nyúlt az idő, mint a rétestészta” – írja megindító fohászában a Mandiner sztárja.

Szöllősi György dörgedelmesen üzent azoknak, akik azt latolgatják, tartoznak-e a hazájuknak, vagy sem.

Az államfő és a külügyminiszter is levélben köszöntötte fel Győzikét. Győzikét.

Több vidéki iskoláját is megszüntette Iványi Gábor egyháza, miután korábban megvonták tőlük a támogatást.

Mint minden évben

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

2024-ban Magyarországon még mindig ott tartunk, hogy emberek halnak meg azért, mert hideg van. Kevés ennél embertelenebb és feleslegesebb halál van, ami egyszerre beszél az ellátási rendszer csődjéről és a társadalom közönyéről. Diószegi-Horváth Nóra cikkében leírja, mi történik ilyen hidegben az emberi szervezettel, és hogy mit tehetünk mi, hogy kevesebben haljanak meg. Például, vihetünk takarót, és lerúghatjuk magunkról a mindent beburkoló közönyt.

Money works

photo_camera Varga Mihály a gazdasági kabinet 2023. június 8-i ülésén Fotó: Varga Mihály Facebook-oldala

Lesújtó adatot közölt a KSH, hónapról hónapra romlik a magyar ipar teljesítménye. 400 milliárddal annál is több lett a költségvetés hiánya, mint amennyit utoljára becsült a Pénzügyminisztérium. Fülöp-szigeteki nő vagy, és Magyarországon dolgoznál? Először is legyél 160 centi!



Teknó

Szily László bemutatja: ennek a budapesti teknősnek a legjobb barátja egy robotporszívó. Nem hiszi? Videós bizonyítékunk van! Mondhat bármit a tudomány, nem igaz, hogy játszani csak az emlősök képesek.