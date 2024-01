Duda felszólította Tuskot, hogy engedje szabadon Kamińskit és Wąsikot

Andrzej Duda bejelentette, azt szorgalmazta a Donald Tusk kormányfővel folytatott megbeszélésen, hogy bocsássák szabadon az államfői kegyelemben részesített Mariusz Kamiński és Maciej Wąsik ellenzéki képviselőket. A köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy a miniszterelnökkel a lengyel kül- és belpolitikáról is egyeztetett az elnöki palotában.

A sajtókonferenciáján Duda azt mondta: felszólította Tuskot – és közvetve Adam Bodnar igazságügyi minisztert és főügyészt –, hogy tegyenek eleget az elnöki kegyelmi eljárás múlt csütörtöki elindításakor megfogalmazott kérésnek, és engedjék szabadon Kamińskit és Wąsikot.

A bebörtönzöttek „fontos közérdekű posztokat töltöttek be, és töltenek be most is” – mondta Duda arra utalva, hogy a két politikust októberben a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) képviselőivé választották.

Az elnök csütörtökön másodszor is kegyelmi eljárást kezdeményezett a hivatali hatalommal való visszaélés miatt szabadságvesztésre ítélt, kedden az elnöki palotában őrizetbe vett két politikus ügyében.

2015 után 2023-ban is elítélték őket

Kamińskit és Wąsikot 2015 márciusában nem jogerősen 3 évi börtönre ítélték, és 10 évre eltiltották közhivatal betöltésétől azon a címen, hogy még az első PiS-kormány időszakában, 2007-ben a korrupcióellenes hivatal vezetőiként hivatali hatalommal való visszaélést követtek el. Andrzej Duda röviddel a 2015-ös hivatalba lépése után viszont elnöki kegyelemben részesítette őket.

De a legfelsőbb bíróság 2023 júniusában új eljárást rendelt el. Decemberben a varsói kerületi bíróság jogerősen kétévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kamińskit és Wąsikot.

Az ítélet után Szymon Hołownia, az alsóház elnöke megfosztotta Kamińskit és Wąsikot a képviselői mandátumuktól és ezzel mentelmi joguktól, amit január elején érvénytelennek nevezett a legfelsőbb bíróság rendkívüli ellenőrzések ügyeivel megbízott kamarája.

Éhségsztrájkba kezdtek

Arkadiusz Myrcha igazságügyi miniszterhelyettes szombaton elmondta: az elnök által kezdeményezett kegyelmi eljárásban a főügyész részéről „nem órákon és valószínűleg nem is a legközelebbi napokon belül” születik döntés.

photo_camera Tüntetés Varsóban 2024. január 11-én. Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Kamińskit és Wąsikot múlt héten két, a Mazóviai vajdaság területén működő börtönbe szállították. Mindkét képviselő éhségsztrájkot kezdett. A büntetés-végrehajtási intézetek előtt naponta tüntetéseket tartanak támogatásukra. (MTI)