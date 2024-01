Román miniszterelnök: „Felejtsük végre el azt a butaságot, hogy Erdély nem román föld”

„Felejtsük végre el azt a butaságot, hogy Erdély nem román föld” – mondta Marcel Ciolacu, román miniszterelnök, aki szerint normalizálni kellene az Erdélyről szóló közbeszédet, szúrta ki a 24.hu. „Emberek, Erdély román föld, az Európai Unió része vagyunk, Magyarország is az Európai Unió része. Románia és Magyarország is NATO-tagok, és az örökkévalóságig szóló megállapodásokat írtak alá” – mondta a szocdem miniszterelnök.

photo_camera Ion-Marcel Ciolacu román miniszterelnök Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Ciolacu szeretné elkerülni, hogy a választási kampány után a vegyes házasságban élők megfelejtkezzenek arról, hogy együtt élnek, és közös gyermekeik vannak.„Valójában (...) mindannyian különböző etnikumú románok vagyunk: románok, magyarok, ukránok, németek, akik együtt élnek Romániában. Azt hiszem ez áldás, és nem ok a vitára, a minket elválasztó dolgok megtalálására” – mondta.

Emlékezetes pillanata volt a 2023-as Tusnádfürdői Orbán-beszédnek, mikor a román külügy arra kérte a magyar miniszterelnököt, hogy ne beszéljen nem létező romániai közigazgatási egységekről, azzal vágott vissza, hogy „mi soha sem állítottuk, hogy ezek [Erdély és Székelyföld] román területi egységek lennének”.

Ezzel persze többeknél is kicsapta a biztosítékot: Ódor Lajos Szlovákia akkori megbízott miniszterelnöke elfogadhatatlannak nevezte a kijelentést, a román és a szlovák kormány is bekérette a magyar nagykövetet, de a cseh miniszterelnök is indulatosan reagált a kijelentésre.