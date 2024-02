Félmilliárdot kapott Lázáréktól utasszámlálásra egy cég, Merci csokival fizette ki a munkát végző MÁV-dolgozókat

„Betekinthettem a »csokis« utasszámlálás szerződésébe Lázár minisztériumában és megdöbbentem” – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. A politikus már korábban beszámolt arról, hogy a Lázár vezette építési és közlekedési tárca utasszámlálást rendelt egy cégtől. „Eddig annyit tudtunk, hogy a pénzt ugyan a vállalat kapta, de az utasokat a kalauzok számolták ingyen, pontosabban egy csokiért cserébe” – írta.

Most már azt is tudjuk, milyen és mennyi csokiért, és hogy összességében mennyi munkát számolt el papíron az ezzel megbízott Trenecon Kft. A cég egyébként négy magyar magánszemély tulajdonában van, éves árbevétele 2020 óta kétmilliárd forint fölött van (előtte is közel annyi volt).

Hadházy posztja szerint az 507 000 000 forintos megbízási díjnak része volt egyebek mellett 1800 munkanap utasszámlálás, amire napi 85 000 forint plusz áfát számoltak el.

A cég 2560 doboz Merci csokival díjazta a munkában részt vevő MÁV-dolgozókat, mivel egy ilyen csoki gyorskeresésünk (ld.: Google) szerint 2500-2600 forintba kerül, erre nem költhettek többet 7 000 000 forintnál.

Maradt tehát még 500 000 000 forint. Ebből futotta 200 mérnöki munkanap (21,5 millió forint) a „módszertan kidolgozására”, elment 1000 munkanap a meglévő adatok beszerzésére (a legjobb munka lehetett), aztán 200 munkanapot vitt el a megszerzett adatok szintézise, végül 1500 munkanapot vett igénybe az összegző tanulmány megírása. „A tanulmányt a bérletek hatásairól kellett írni, illetve a járatok kihasználtságáról”, írja Hadházy.

A szerződés szerint a vonalak koncesszióba adását készítik elő, „gondolom, ez alapján lehet majd a nyereséges vonalakat Lőrinc vasutas cégének (V-Híd) adni, illetve újabb veszteséges vonalakat megszüntetni”, fogalmazott a politikus, aki az egész tenderről azt írta: „nem tűnik túlzásnak csalásról is beszélni, nem csak egyszerű pofátlanságról”.