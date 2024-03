Csend utáni vihar

Jó reggelt, itt a 444 napindító, de emberi-technikai* okokból a szokottnál kicsit később érkező hírlevele.

Szokás szerint ajánlunk négy cikket külön is:

* Bár megírtam szokás szerint a levelet, de elfelejtettem kiküldeni, ezért elnézést kérek!



Az élet itthon

Varga Judit Hajdú Péter vendége volt szerda este a Frizbiben, és közel két órán át beszélt a volt házasságáról és Magyar Péterről, akiről több elég súlyos dolgot is állított, például hogy volt, hogy bezárta egy szobába, és onnan egy gyerekének kellett kiszabadítania. Az interjúban az elmúlt hetek politikai kérdései egyáltalán nem kerültek szóba, Hajdú sem a hangfelvételen elhangzottakról, sem a Schadl-Völner-ügyről nem kérdezte a volt igazságügyi minisztert.

Szerdán részletesen írtunk arról, hogy Magyar Péter és Varga Judit ütésváltásainak a legnagyobb áldozatai a bántalmazott nők. Az esti interjúra Magyar csütörtök reggelig nem reagált nyilvánosan, de a beharangozó videóra szerda délután azt írta, hogy volt felesége azért vádolja bántalmazással, mert a kormány zsarolja valamivel.

Kapcsolódó hír volt még a nap folyamán, Renner Erika gúnyos posztjában azt ajánlotta Varga Juditnak, menjen be az Áldozatsegítő Központba, ott „kap mindenben segítséget", és hogy mivel a kormány évek óta nem volt hajlandó, a Momentum benyújtotta az Isztambuli Egyezményt ratifikálásra. Súlyos kérdéseket vetett fel Bayer Zsolt cikke is, ami a kormánylapban jelent meg, és melyben arról írt, hogy 10 éve tudták, Magyar miként bánik a feleségével. Magyar szerint Bayer 10 éve nem is ismerte Varga Juditot, és elkezdett arra célozgatni, hogy hallotta már a fideszes publicistát részegen nőkről beszélni.

A nők és a Fidesz kapcsolatának erős bizonyítéka volt a fotó is, amivel a kormány tagjai búcsúztak Szentkirályi Alexandrától, aki eddig kormányszóvivő volt, a jövőben viszont a párt főpolgármester-jelöltje lesz. Íme:

Ehhez kapcsolódik, hogy épp a napokban írtunk amúgy arról, hogy Magyarországon kívül alig pár ország akad a bolygón, ahol nincs egyetlen nő sem a kormányban.

Ítéletek, pénzek

photo_camera A Pillangó utcai megálló még a metrókocsik cseréje előtt (Forrás: Wikipédia)

Nagyon sajnálják a történteket, ennyit mondott az utolsó szó jogán mindkét vádlott azon a szerdai előkészítő ülésen, amelyen egy három évvel ezelőtti halálos metrógázolás felelőseiről döntött a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Riportunkból kiderül, hogy a diszpécser az eset óta életmentésben is részt vett, ő és a vele együtt a vádlottak padjára ültetett ötgyermekes metróvezető sem kapott letöltendő büntetést.

Voltak további történések is itthon, például végleg eldőlt, hogy a Mészáros Lőrinc-féle MBH lett a Fundamenta többségi tulajdonosa, vagy kiderült, hogy magyar politikusok is kaphattak pénzt Moszkvából oroszbarát propaganda terjesztéséért, azaz semmi váratlan vagy meglepő. Írtunk arról is, hogy

és az önfeledt pillanatok kedvelőinek érdemes megnézni a videót, ahogy Schiffer Andrást segítik a megfelelő szavak kimondásában a Fidesz házi tévéjében.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

És ott voltunk akkor is, amikor vegán aktivisták a Ferenciek terei templom előtt demonstráltak húsvét alkalmából, és nem minden járókelő viselte jól a programot.

Oktatás és foci

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A kormány tervei szerint tanárképzés indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a diplomatákat, a vízügyi szakembereket, a katonákat és a rendőröket is képzik. Az egyetemi oktatók attól tartanak, hogy a terv ELTE régóta zajló, lassú kivéreztetését is szolgálja. A Qubit arról ír, hogy mit mond erről az ötletgazda, Orbán Balázs.

Punk dolgok

photo_camera Jobbra a Dead Kennedys, balra nem a Dead Kennedys Grafika: Botos Tamás

A Dead Kennedys énekese megerősítette: a magyar kormányközeli CÖF ellopta, nem pedig megvette a legendás punkegyüttes híres fotóját. Mint fogalmazott, ugyan mi a fenéért támogatná bármelyikük is Orbán fotelfasiszta rezsimjét bármilyen módon?

A világ

photo_camera Vlagyimir Putyin Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Hiába olvasni erről sokat a moszkvai terrortámadás után, Oroszország-szakértők szerint az ukrán narratíva nem kiemelt eleme a központi kommunikációnak, a bűnbakképzés inkább a közép-ázsiai vendégmunkásokra irányulhat. Csakhogy rájuk nagy szüksége van a gazdaságnak, jelenleg is minimum 9 millióan élnek és dolgoznak az országban.

Hír volt emellett a világból, hogy