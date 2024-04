Liberties: Veszélyesen közel áll a törésponthoz a sajtószabadság több uniós tagállamban

A sajtószabadság EU-szerte hanyatlóban van, és több országban „veszélyesen közel áll a törésponthoz” – ezt állapította meg 19 ország 37 jogvédő szervezetével közösen összeállított éves sajtószabadság-jelentésében a Civil Liberties Union for Europe (Liberties).

Az idei jelentés külön kiemelte az újságírók elleni fenyegetéseket és a közszolgálati műsorszolgáltatók függetlensége elleni támadásokat - emelte ki a Guardian.



A Liberties jelentése rögzíti, hogy a korábbi, aggasztó tendenciák 2023-ban is fennmaradtak, bár szerintük az új, EU-szintű jogszabály okot adhat a reménykedésre.

A jelentés főbb megállapításai a tagállamok médiakörnyezetéről:

Horvátországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban és Olaszországban az újságíróknak 2023-ban fizikai támadásokkal kellett szembenézniük, míg Magyarországon és Szlovákiában megválasztott politikusok fenyegetéseivel szembesültek.

A jelentés szerint Romániában és Svédországban a rendőrség nem tudta megfelelően kivizsgálni az újságírók elleni támadásokat, vagy az erőforrások, vagy az akarat hiánya miatt, míg Franciaországban és Bulgáriában maguk a rendőrök támadtak újságírókra.

Horvátországban, Görögországban, Olaszországban, Hollandiában és Svédországban gyakran fizikai erőszakot alkalmaztak újságírók ellen, míg Németországban, Görögországban, Hollandiában és Lengyelországban kémprogramokkal (Pegasus és Predator) tartották őket megfigyelés alatt.

A médiatulajdon-koncentráció továbbra is magas Horvátországban, Franciaországban, Magyarországon, Lengyelországban, Hollandiában és Szlovákiában, sok médiavállalat mindössze néhány magánszemély tulajdonában van, ami veszélyezteti a sajtó sokszínűségét, és növeli az elfogultság kockázatát - állapította meg a jelentés.

Külön kiemelték azt is, hogy Németországban, Magyarországon, Litvániában és Hollandiában a kormánnyal szemben kritikus újságírókat kizárták egyes sajtótájékoztatókról vagy más hivatalos eseményekről, vagy megtagadtak tőlük olyan dokumentumokat, amelyekhez hozzá kellett volna férniük.

Szlovákiában a populista miniszterelnök, Robert Fico „minden kommunikációt megszakított” négy olyan sajtótermékkel, akiket „nyíltan ellenséges hozzáállással” vádolnak.

A jelentés egy pontján megállapítja, hogy Magyarországon a közszolgálati médiumok már „annyira a kormány igája alatt” nyögnek, hogy teljesítményüket az „elfogult és egyoldalú tudósítás jellemezte, amely mindig összhangban van a kormányzó Fidesz érdekeivel”.

A közlemény szerint hasonló a helyzet Lengyelországban, de a horvát és olasz kormány is ebbe az irányba indult el, ami aggodalomra adhat okot.

„A sajtószabadság egyértelműen folyamatosan csökken az EU-ban – sok országban a nemzeti kormányok szándékos károkozásának vagy figyelmetlenségének köszönhetően” – nyilatkozta Simon Éva, a Liberties vezető jogvédője.

„A médiaszabadság csökkenése pedig együtt jár a jogállamiság hanyatlásával, a kettő között szoros összefüggés van. Ez a tekintélyelvű rendszerek menetrendje.” Simn szerint az új uniós médiatörvényben „van lehetőség”, de megfelelően végre is kell hajtani. A Liberties szerint az Unió tagországainak sajtóhelyzetét továbbra is a médiatulajdonosok erős koncentrációja, a tulajdonjogok nem megfelelően szabályozott átláthatósága, valamint a közmédia függetlenségét és pénzügyeit érintő számos fenyegetés jellemezte. Emellett az újságírók fenyegetése, megfélemlítése, és több esetben az ellenük elkövetett erőszak is jelen van több tagállamban, ahogy az egész Unióra jellemző a szólásszabadság és az információhoz való hozzáférés korlátozása.

A Liberties azt javasolta, hogy az Európai Bizottság szorosan figyelje az új európai sajtószabadságról szóló törvény tagállami végrehajtását.

via Guardian