Dancsó Péter szerint ő az egyik utolsó sok követős influenszer, aki nem állt be „a belpesti szektába”

Dancsó Péter új videójában azokat az influenszereket kritizálja, akik egyre többször szólalnak meg politikai témákban, annak ellenére, hogy korábban ilyet nem csináltak.

A Videómánia Youtube-csatorna tulajdonosa példaként azt hozta fel, hogy az utóbbi időben több tartalomgyártó is ellátogatott David Pressman amerikai nagykövethez. Dancsó szerint naivitás azt hinni, hogy csak ártalmatlan ismerkedés történik egy ilyen vacsorán. „Természetesen nem úgy kezdődik a politikai agitáció, hogy rögtön megmondják, mit kell tenned. Hosszú távon, szép lassan édesgetik maguk mellé az influenszereket, hogy később már maguktól is posztoljanak olyanokat, amik az érdekeikkel azonosak.”

photo_camera Dancsó Péter

Dancsó Azahriah-ra is kitért. Azt mondta, nem érti, hogy az egyik legnépszerűbb magyar előadónak mi szüksége van rá, hogy belefolyjon a belpolitikába. Azahriah tavaly decemberben vacsorázott Pressmannal, aki márciusban többek között Osváth Zsoltot és a Carson Coma tagjait hívta meg egy hasonló rendezvényre.

Dancsó szerint az utóbbi években olyan „szektaépítés” történt az interneten, hogy már a korábban politikával nem foglalkozó influenszerek sem kerülhetők ki. Állítása szerint nála is próbálkoztak, azonban ő nem állt be a kurzusba, ezért megpróbálták a belpesti szócsőben bukott hősként prezentálni. Úgy gondolja, ő az egyik utolsó sok követős tartalomgyártó, aki nem állt be „a belpesti szektába”.