Lecserélte a vendégszurkolókra viperával és könnygázzal rontó biztonságijait az NB II-es Kazincbarcika

A Honvéd elleni balhé után lecserélte biztonsági szolgálatát a Kazincbarcika - derül ki az NB II-es klub oldaláról.

Az előzmény, hogy az április 28-i meccs vége felé a kazincbarcikai biztonságiak berontottak a vendégszurkolók szektorába, ahol a gyerekekkel sem törődve könnygázt és videófelvételek szerint viperát is használtak. A kispesti szurkolók először elmenekültek, utána viszont ők futamították meg a biztonságiakat, majd befutottak a pályára is, úgyhogy tíz percre a meccs is félbeszakadt.

A botrány miatt az MLSZ és a rendőrség is vizsgálatot indított, ezek a Blikk Sportál szerint még jelenleg is zajlanak.

Az NB II középmezőnyéhez tartozó Kazincbarcika a következő fordulóban a feljutásért a Vasassal harcoló ETO FC Győrt fogadja, de mint a klub oldala írja, „a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club ezen mérkőzéstől kezdődően új biztonsági szolgálattal dolgozik, a Honvéd elleni találkozón szolgálatot ellátó vállalkozással megszüntette az együttműködést ”.