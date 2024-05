Orosz zászlókkal jelölte a rendkívüli ülésről hiányzó fideszesek helyét a Momentum

Orosz zászlókkal jelölte a hiányzó fideszes képviselők helyét a momentumos Bedő Dávid, Tompos Márton és Gelencsér Ferenc a parlament péntek esti rendkívüli ülésén. Az ülést a párbeszédes Tordai Bence kezdeményezésére hívták össze az ellenzéki pártok: a főbb napirendi pontok a Külügyminisztérium informatikai rendszerét ért kibertámadás - és annak tagadása -, és Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásának kezdeményezése.

Kövér László házelnök este nyolcra hívta össze az ülést, de a kormánypárti képviselők előre szóltak, hogy nem mennek el az ülésre, mert azt „bohózatnak” tartják. Márpedig a Fidesz és a KDNP nélkül az ülés határozatképtelen.



Dobrev Klára, a DK európai parlamenti listavezetője a múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tesz Sulyok Tamás köztársasági elnök ellen, miután az államfő még szegedi ügyvédként részt vett zsebszerződéses földügyletekben, azaz abban, hogy a rendszerváltás után külföldi állampolgárok a törvényi tiltás ellenére magyarországi termőföldet szerezhessenek. Az elnöki hivatal szerint nem történt bűncselekmény. Novák Katalin kegyelmi botránya után most a Fidesz által kinevezett Sulyok lemondását követelik az ellenzéki pártok, még a Mi Hazánk is.

„Kampányhazugság, elképesztő mennyiségű fake news” - ezek voltak a jellemző fideszes reakciók két éve márciusban, közvetlenül a választások előtt, amikor megjelent a Direkt36 cikke az orosz hekkertámadásról. Nemrég új dokumentumokat mutattunk be a 444-en, amik bizonyítják, hogy Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai széles körű kibertámadást hajtottak végre a magyar külügy rendszerei ellen, nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a külügy gépeiről - és erről a minisztérium is tudott.

Szijjártót videón szembesítettük azzal, hogy tudnia kellett az orosz hekkertámadásokról. Aztán megint.

Ebben a cikksorozatban pedig azt mutatjuk be, hogyan vándorolt a kibervédelem feladata minisztériumról minisztériumra, és ez hogyan gyengítette a képességeket; és mi lehetett az oka annak, hogy nem tudták kivédeni a külügy elleni orosz hekkertámadást.