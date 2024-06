A szavazólapokon rosszul kihúzott Szentkirályi Alexandrákban bízhat Vitézy?

Két történelmi adat:

Minden eddiginél többen szavaztak a főpolgármester-választáson, 806 142-en.

Minden korábbinál szorosabb volt az eredmény a két legerősebb jelölt között, mindössze 324 szavazat. Vagyis az összes szavazat 0,04 százaléka.

Karácsony Gergely ugyan hétfőn hajnalban győztesnek hirdette magát, vetélytársa, Vitézy Dávid és az őt támogató Ungár Péter sem ismerte el a végeredményt a nagyon szoros eredmény miatt.

Ungár a választás éjszakáján utalt az érvénytelen szavazatok nagy számára, ami miatt valamilyen módon úja kell számolni a szavazatokat.

Aztán a parlamentben hétfőn Ungár valószínű újraszámolásról beszélt. Ez messze nem annyira egyértelmű, mint ahogy Ungár utalt rá, törvénysértés esetén lehetséges. Önmagában a kis szavazatkülönbség nem indokolhatja a szavazatok újraszámlálása szükségességét – vagyis ehhez további konkrét kifogás is szükséges a határozattal szemben.

Abban Ungárnak valóban igaza van, hogy a mostani főpolgármester-választáson valóban feltűnően sok volt az érvénytelen szavazat, 24 592. Jóval több, mint korábban bármikor. Eközben a mostani EP-szavazáson a fővárosban mindössze 9 070 érvénytelen szavazat volt, a fővárosi listáson pedig 13 743.

Ennek vannak magyarázható okai. Magyar Péter például a választás előtt azt közölte, hogy egyik főpolgármester-jelöltet sem tudja támogatni, érvénytelenül fog szavazni.

Rá nyilván erősen hallgattak a hívei, akikből bőven van Budapesten. A Tisza fővárosi listájára 216 609-an, az EP-listájára Budapesten 262 393-an szavaztak. Miután 7-8 ezer érvénytelen szavazat amúgy is szokott lenni a főpolgármester-választásokon, a 16 ezer plusz érvénytelen bőven összejöhetett onnan is, hogy a budapesti tiszásoknak csak 6-7 százaléka Magyarhoz hasonlóan nem voksolt ezen a szavazólapon érvényesen.

Arra is volt már elég egyértelmű példa, hogy a választók nagy része hajlandó arra, hogy elmegy ugyan az urnákhoz, de részben élnek az érvénytelen szavazás lehetőségével. Ezt bizonyította a 2022-es, az országgyűlésivel összevont „gyerekvédelmi népszavazás” is. Két éve az országgyűlési választáson leadott szavazatoknak csak 1 százaléka volt érvénytelen, a párhuzamos népszavazáson viszont 20 százalék felett volt ez az arány.

Bőven lehet, hogy nem csak tiszások szavaztak érvénytelenül, hanem azok is, akik Szenkirályi Alexandra visszalépése, és a Fidesz nyílt támogatása után nem akartak Vitézyre szavazni, de Karácsonyra és a Mi Hazánk jelöltjére sem.



És bár nagyon fegyelmezettnek tűnnek a Fidesz szavazói is, akiknek ki le adva, hogy saját jelöltjük visszalépése után szavazzanak le Vitézyre, itt sem biztos, hogy száz százalékig működött az átirányítás. Talán néhányan elolvasták Vitézy nem kifejezetten autósbarát programját.

Ami okozhatott egyébként zavart a számolásban, az éppen Szentkirályi utolsó pillanatos visszalépése. A szavazólapon ugyanis ott maradt a neve, és nem mindenhol ugyanúgy oldották meg, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem lehet rá szavazni.

photo_camera Egy második kerületi, elég egyértelmű példa. Fotó: 444.hu

photo_camera Egy még szintén egyértelmű megoldás. Fotó: 444.hu

photo_camera És egy vékony vonal a XII. kerületből. Fotó: 444.hu

Utóbbinál például ha valaki akart, simán ikszelhetett Szentkirályira, aztán valamiért Vitézyre is. Ez érvényes szavazatot jelent Vitézyre, hiszen Szentkirályi ekkor már nem volt jelölt. Van olyan szavazatszámláló, aki szerint a Fővárosi Választási Bizottság is megerősítette még délután, a szavazatszámlálás megkezdése előtt. De kaptunk olyan információt is, akik maguk kérdeztek rá, hogy mi legyen. A számlálás előtt ők is megkapták a választ. Miután minden szavazókörben volt fideszes szavazatszámláló, őket azért jó eséllyel felkészíthették erre a helyzetre. És még valami: az érvénytelen szavazólapoknál minden egyes esetben a szavazatszámláló bizottság közösen dönt hogy miért nem vették figyelembe a voksot. Vagyis egészen biztosan megvizsgálták alaposan ezeket a szavazatokat.

Ennek ellenére természetesen előfordulhatnak olyan szavazókörök, ahol valamiért érvénytelenítették azokat a szavazólapokat, amelyeken egyszerre volt iksz Szentkirályi és Vitézy neve mellett is. De amilyen kicsi különbség a 324 szavazat, ezekben az esetekben, többször ellenőrzött szavazatoknál mégis soknak tűnik. A napokban kiderülhet, milyen jogorvoslattal él vagy tud-e egyáltalán élni Vitézy Dávid.

Vitézy a Facebookra hétfőn kora délután azt írta ki, hogy „ha minden nyitott kérdést tisztáztunk, ha minden beérkező gyanút megvizsgáltunk, és az a végeredmény születik, hogy Karácsony Gergely nyerte ezt a választást akár csak egy szavazattal is, akkor természetesen gratulálok neki, és a programom mentén, konstruktívan fogjuk képviselni a budapestieket a Fővárosi Közgyűlésben. De most még nem tartunk itt.

Nyitott kérdésből és gyanúból ugyanis rengeteg van. 24 592 érvénytelen szavazat volt ezen a választáson, ami rekord. Karácsony Gergely 100%-os feldolgozottságnál 324 szavazattal vezet, tehát 76-szor annyi az érvénytelennek nyilvánított szavazat, mint a kettőnk közötti különbség. A már birtokunkban lévő információk alapján egyes kerületekben rendszerszintű problémák merültek fel a szavazatok érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatban, és pont ezekben a kerületben kiugró is volt az ilyen szavazatok aránya”.