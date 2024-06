Az ellenzék kavarásai már nem zavarják össze a szavazóikat

Miután az előző választásokon az ellenzéki pártok már számos megoldást kipróbáltak, hogyan futnak neki fideszes jelöltek legyőzésének (összefogás, külön indulás, részleges egyeztetés), mostanra nagy rutinja alakult ki a budapesti szavazóiknak, hogyan is kezeljék ezeket a helyzeteket.

Szocialista alpolgármester ugrott be a ringbe

Ott volt például a VIII. kerület. Arra hivatkozva ugrott ki az MSZP a helyi ellenzéki összefogásból és indult el Pikó András józsefvárosi polgármester és jelöltjei ellen, hogy nem a súlyuknak megfelelő helyet kaptak az előzetes tárgyalások során. Pikót maga a kerület eddigi szocialista alpolgármestere, Szili-Darák Ildikó hívta ki. Egy olyan kerületben, ahol 5 éve nagyon szoros csatában győzte le Pikó az akkori polgármestert, Sára Botondot.

A választáson viszont kiderült, a helyi MSZP valóban súlytalan, Szili-Darák Ildikó alpolgármester 1,69 százalékot kapott (444 szavazat). Egy szavazattal többet, mint a Szolidaritás-Lokálpatrióták7-Helló Pesterzsébetiek trió által támogatott jelölt.

Pikó pedig így is nagyobb arányban győzte le az újra induló, időközben főispánná vált Sára Botondot, mint 5 éve.

Pikónak ráadásul a képviselőtestület miatt sem kell aggódnia, hiába indultak rá szocialisták a jelöltjeire. A szövetségnek 10 mandátuma lett, a Fidesz-KDNP-nek 6. Az MSZP 1 helyet szerzett, ahogy egy független képviselő is bekerült.

Zuglóban Horváth Csabán is átléptek

A XIV. kerület igazi katasztrófa lehetett volna ellenzéki szempontból. Hivatalban lévő polgármester (Horváth Csaba) ellen indult egy másik parlament párt jelöltje (a momentumos Rózsa András). A vége az lett, hogy a megtépázott tekintélyű Horváth Csaba csak harmadik lett, de a Fidesz annyira gyenge a kerületben, hogy így is csak második lett a kormánypárt jelöltje, Borbély Ádám, és viszonylag simán nyert Rózsa. Volt LMP-s jelölt is, Vida Attila 4,9 százaléka nem befolyásolt semmit.

A Hegyvidéken a DK kavart volna be

Hiába nyerte meg a kevés idei előválasztás egyikét a XII. kerületben Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, a DK utólag jelezte, hogy ha polgármester-jelöltet nem is állítanak vele szemben, az egyéni kerületekben ráindulnak Kovács embereire. A végeredmény: az összes egyéni kerületben nyertek a kutyapártos jelöltek, miközben Kovács magabiztosan győzte le a Fidesz jelöltjét, Pokorni Zoltán eddig alpolgármesterét, Fonti Krisztinát.

Baranyi egykori SZDSZ-es kihívót is kapott

A IX. kerületben az okozott némi kavarodást, hogy a civil szervezet nevében induló, de egyértelműen ellenzéki Baranyi Krisztina nincs jóban a klasszikus ellenzéki pártok helyi politikusaival, akik így reaktiválták a kerület egykori, még SZDSZ-es polgármesterét, Gegesy Ferencet, hátha legyőzi Baranyit.



Ettől végül nagyon messze volt a végeredmény, Baranyi 43,75 százalékkal győzött, a Fidesz csak 28,31-et, Gegesy 22,34 százalékot kapott.



Niedermüller számos kihívója

A VII. kerületi polgármester, a DK-s Niedermüller Péter 5 éve viszonylag könnyedén, a szavazatok 47,9 százalékát megszerezve győzte le az addigi fideszes polgármester Vattamány Zsoltot. Akkor 8 279 szavazatot kapott, most ennél jóval kevesebbet, 6 454-et. Egy erősebb ellenzéki vetélytárs komoly gondot okozhatott volna. Ilyen helyzet lett volna, ha Magyar Péter és Lajos Béla, illetve a szervezeteik megállapodása érvényben marad, és a Színes Erzsébetváros jelöltje a Tisza Párt támogatásával indul polgármesternek. Az együttműködés felmondása alighanem megmentette Niedermüllert, a Tisza nélküli Lajos Béla csak 8 százalékot kapott. A DK-s polgármestert segítette a Fidesznek az a döntése is, hogy nagyon gyenge jelöltet állított vele szemben (Benedek Zsolt önkormányzati képviselő ugyanis csak 29,9 százalékot ért el.) A kutyás Terdik Roland 12,39 százalékot kapott, de ez sem számított végül. A képviselőtestületben nehezebb dolga lesz Niedermüllernek, az őt támogató szövetség elvesztette többségét.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest VII. kerület Polgármesterválasztás MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖLDEK NIEDERMÜLLER PÉTER 35.46% FIDESZ-KDNP BENEDEK ZSOLT 29.98% MKKP TERDIK ROLAND 12.39% Élhető Erzsébetváros Egyesület GARAI DÓRA 8.87% Színes Erzsébetváros LAJOS BÉLA 8.35% Szolidaritás-Lokálpatrióták7-Helló Pesterzsébetiek DR. HUNWALD GYÖRGY 4.96% Képviselőtestület MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖ 5 FIDESZ-KDNP 4 Független 3 MKKP 1 Színes Erzsébetváros 1 Lokálpatrióták7 0 Élhető Erzsébetváros Egyesület 0 Utolsó frissítés június 10., 16:05

Előválasztás után

Nem tartottak sok helyen ellenzéki előválasztást idén. A XII. kerületben a győztes Kovács Gergely polgármester is lett, a Belvárosban Juhász Péter viszont kikapott Szentgyörgyvölgyi Péter polgármestertől. A XXII. kerületben Perlai Zoltán nyerte az előválasztást, így ő lett a kerületet vezető Karsay Ferenc kihívója. Perlai Zoltán meg is szorongatta a polgármestert, 396 szavazat volt csak a különbség. Itt bekavarhatott egy civil szervezet, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete, az 5 éve is induló Iván János 1349 szavazatot kapott, vagyis többet, mint amekkora különbség volt Karsay és Perlai között.

A tiszás jelöltek

Magyar Péter nem vett részt semmilyen egyeztetésben az ellenzékkel a választás előtt, lényegében csak azért indított 4 polgármesterjelöltet, hogy állíthasson fővárosi listát. (A terv bevált, a Tisza-lista majdnem annyi szavazatot kapott, mint a Fidesz budapesti listája, és ezzel 10 tiszás jutott be a fővárosi képviselőtesületbe.)

Teljesen ismeretlen jelöltekről van szó, annyira nem is törték magukat és Magyar sem kampányolt mellettük, de azért így is kérdéses volt, hogy a tiszás jelöltek mennyire kavarnak be. Végül sehol sem döntötték el a szavazást. A XI. kerületben a tiszás Orbán Árpád István 15,29 százalékot kapott, de a DK-s László Imre magabiztosan újrázott, 46,8 százalékkal nyert, a fideszes Király Nóra 34 százalékon megállt.

A X. kerületben Kovács Róbert Antal olyan nagy fölénnyel lett újra polgármester (49,15 százalék), hogy az összellenzéki jelölt (Mustó Géza 27,61 százalék) és a tiszás Barna Judit Annamária (18,09 százalék) matematikailag összerakott szavazatai sem lettek volna elegendőek a legyőzéséhez.

Ugyanez a helyzet a XVII. kerületben. a fideszes Horváth Tamás úgy lett újra polgármester, hogy a tiszás Dálnoki Áron 16,99 százaléka nem számított. Itt volt külön több ellenzéki jelölt is: a balos Lukoczki Károly (15,64 százalék) és momentumos Gergely Bálint (10,76 százalék). De ha összeadódott volna mindhármuk szavazata takkra, az sem lett volna elég.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest X. kerület Polgármesterválasztás FIDESZ-KDNP D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL 49.15% DK-Momentum-LMP - Zöldek-Párbeszéd- ZÖLDEK-MSZP MUSTÓ GÉZA ZOLTÁN 27.61% TISZA BARNA JUDIT ANNAMÁRIA 18.09% Mi Hazánk VÉKONY CSONGOR 4.52% Munkáspárt KEREZSI LÁSZLÓ 0.63% Képviselőtestület FIDESZ-KDNP 11 DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK-LMP 4 Mi Hazánk 1 Momentum 1 Független 0 Munkáspárt 0 Összefogás a Jancsi Telepért E 0 Utolsó frissítés június 10., 12:02

A XVIII. kerületben egy magabiztos DK-s győzelembe nem tudott beleszólni a Tisza. A DK-s Szaniszló Sándor nagy fölénnyel verte jól ismert fideszes kihívóját Ughy Attilát. A tiszás Balogh Balázs 8,84-es eredménye mit sem számított.

Ahol fontosak voltak a kutyás szavazatok

Az I. kerületet öt éve nagyon szoros választáson fordította meg V. Naszályi Márta, 121 szavazattal győzte le Nagy Gábor Tamást. A közgyűlésben szűk többséget szerzett, amit egyébként 2022-ben, egy időközi választás után elveszített.

Most viszont Böröcz László, a Fidelitas korábbi elnöke győzött, 463 szavazatkülönbséggel. Ehhez az kellett, hogy Böröcz kicsit jobban szerepeljen, mint a korábbi fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás, V. Naszályi viszont rosszabbul saját magánál. A kettejük közti különbség (még egyszer, 463 szavazat) ugyanakkor kisebb volt, mint amennyi szavazatot szerzett (1802) a Kutya polgármester-jelöljte, Nánásiné Abonyi Gyöngyi.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest I. kerület Polgármesterválasztás FIDESZ-KDNP BÖRÖCZ LÁSZLÓ 44.99% Várunk Egyesület-DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK-Momentum-MMN VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA 41.53% MKKP DR. NÁNÁSINÉ ABONYI GYÖNGYI 13.48% Képviselőtestület FIDESZ-KDNP 7 Várunk Egyesület-DK-MSZP-Párbe 3 MKKP 1 Független 0 Alternatíva Párt 0 Szolidaritás 0 LA75 0 Utolsó frissítés június 10., 12:34

Ez az egyetlen kerület, ahol ha minden egyszerű matematika lenne, V. Naszály polgármesteri címét befolyásolta a kutyapárti indulás. Ennél azért bonyolultabb a helyzet. Egyrészt az MKKP nem kamupárt, vagyis nem a szándékos zavarás a célja, másrészt miután bőven kapnak protestszavazatokat, nehéz egyszerűen összeadni V. Naszályi eredményét és Nánásiné Abonyi Gyöngyi támogatottságát. (Helyben egyébként Abonyi népszerű jelölt, harmadával több szavazatot kapott, mint amennyit listára a kerületben a Kutyapárt kapott. Vagyis nem büntették a saját szavazói azért, mert indult polgármesternek.)

Másrészt a Kutyapárt több más kerületben is elindult, ahol az ellenzéki polgármester így is simán nyert. Ilyen volt Óbuda, ahol Kiss László DK-s polgármester jóval nagyobb arányban győzte le Bús Balázs volt fideszes polgármestert, mint 5 éve, ráadásul akkor csak ketten indultak egymás ellen. Idén a Kutya Párt ott 9,77 százalékot szerzett, és még egy Mi hazánkos induló is elvitt 4,5 százalékot.

A IV. kerületben Trippon Norbert is nyert a Kutya Párt „árnyékában”, a Fidesz elleni győzelem nagyobb arányú volt, mint 5 éve.

Ahol a Fidesz szúrt ki saját magával

Csepelen a Fidesz zavarta össze a saját híveit, és bukott el egy kerületet Németh Szilárdnak köszönhetően. A Fidesz alelnöke kiebrudalta a csepeli Fideszből Borbély Lénárd polgármestert, és elindított egy saját jelöltet. Németh protezsáltja mindössze 10 százalékot kapott, a közben függetlenként induló Borbély nemcsak magabiztosan nyert, de az emberei is legyőzték mindenhol a fideszes jelölteket. Az ellenzék még így sem tudott labdába rúgni. Borbély 67 százalékkal nyert, az ellenzéki Dukán András mindössze 19,2 százalékot kapott. És csak őt követte Németh Szilárd jelöltje.