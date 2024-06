Pintér Bence, új győri polgármester: „Elhallgattatni nem tudnak”

Pintér Bence újságíró 440 szavazattal győzte le Dézsi Csaba Andrást.

A választáson Borkai Zsolt is elindult, és csak pár százalékkal maradt le kettőjüktől.

„Az a hajó már elment” - kommentálta Pintér.



A képviselő-testület nagyon fideszes, 14 képviselőjükkel szemben a polgármester mögött csak három saját ember áll.

Átállhat valaki? Fél, hogy megbuktatják? Mekkora a mozgástere? Mihez lesz hatalma?

Interjú Győr frissen megválasztott, és fél év múlva hivatalba lépő új polgármesterével.

444: Újságíró volt, hajszálnyival polgármester lett. Miből gondolja, hogy alkalmas erre a posztra?

Pintér Bence: Győrnek 2024-ben pont olyan polgármesterre van szüksége, aki olyan, mint egy újságíró: kutatja a valóságot, de vállalja is a felelősséget politikusként.

Fontos látni, hogy mi csapatban indultunk, csapatban játszunk, és csapattal fogjuk irányítani Győrt. A one-man show korszaka véget ért. Győr vezetése ősztől kezdve – amikor letelik a jelenlegi városvezetés mandátuma – csapatmunka lesz, amelyben a saját szakembereink és a város még meglévő szakemberei vesznek majd részt. Sőt, mi várjuk vissza azokat a szakembereket is, akik az elmúlt öt évben távoztak a város cégeitől a rossz fizetés és az embertelen bánásmód miatt. Rendbe tesszük a fizetéseket és a stílust is.

De az is tény, hogy a jelenlegi képviselőket is beleszámolva kevés olyan ember van ma a városban, aki jobban képben van a város ügyeit illetően, mint én. Az elmúlt négy évben a lehető legközelebbről követtem a győri közgyűlés, önkormányzat és városvezetés munkáját. A város cégeinek ügyeit hasonlóképpen követtem, és számos szakértővel voltam rendszeres kapcsolatban, hogy a különféle szakértelmet igénylő ügyeket megértsem, és tudjak róluk közérthető cikket írni.

A választás éjszakáján egyik támogatója, a Momentum is kiemelte sikerét. Az LMP is büszke lehet?

Minden párt és civil büszke lehet a győri eredményre, az LMP is kivette a részét a munkából. De a legfontosabb, hogy a győriek büszkén tekinthessenek majd vissza évtizedek múlva is erre a ciklusra, ami ősszel veszi kezdetét.

A képviselő-testületben a Fidesznek abszolút többsége van. Nem gondolja, hogy így továbbra is a Fidesz marad a főnök a városban?

Tisztázzuk: a városnak van közgyűlése és polgármestere, nem pedig a közgyűlésnek és a polgármesternek városa. A képviselők és a polgármester a városi polgárok szolgái, a győriek tehát a főnökök. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy a közgyűlés minden képviselője eszerint politizáljon.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nem tart attól, hogy néhány hónap múlva feloszlatják a képviselő-testületet?



Lehet, hogy a Fidesz kampányolt békével, de mi meg is teremtjük azt a városban. Mi nem akarunk senkivel se háborúzni, se a kormánnyal, sem a képviselőtestülettel.

A választási eredmény üzenet volt a győri Fidesznek, hogy nem szavakban kell békét hirdetni, hanem tettekben. Ilyen körülmények között mekkora mozgástere lehet polgármesterként?

A képviselőtestület nagyban kontrollálja a polgármester mozgásterét. Bízom benne, hogy a győriektől bizalmat kapó képviselők Győrért szeretnének dolgozni a kicsinyes háborúskodás helyett, és meg fogunk tudni egyezni a következő hetekben.

A legrosszabb forgatókönyv esetén is az a helyzet, hogy elhallgattatni nem tudnak, ahogy az iratbetekintési jogomat sem lehet csak úgy elvenni. A győriek az átláthatóságra szavaztak a személyemben, ennek az elvárásnak meg is fogok felelni.

Lehetnek olyan fideszesek, akik átállnak Ön mögé?

Remélem az egész győri Fidesz-frakció a békés együttműködést választja. Nem hiszem, hogy ne akarnák megszavazni például a győri óvónők fizetésemelését, a városi cégek dolgozóinak és a színházi munkatársak bérének rendezését.

Egy gyanús ügyeket feltáró újságírónak aranybánya lehet, ha minden irathoz hozzáfér. Mihez kezd/kezdhet velük?

Át fogjuk nézni az elmúlt évek összes ügyét, és ha azt látjuk, hogy valahol a győriek pénzét magáncélra használták el, akkor lépni fogunk. A további működésben pedig ki fogjuk gyomlálni a korrupciót.

Milyen típusú polgármesterszerepre készül?

Olyanra ami elhozza a békét, a rendet, a fejlődést és a környezet védelmét.

Mivel kezd?

Az első feladat, amit kiadok a városi cégek vezetőinek, hogy rakják ki az internetre az általuk kötött szerződéseket, minden adatot az elmúlt évekből, amit a törvényi előírás megkövetel. Aki ezt a feladatot nem teljesíti, annak megköszönjük a munkát.

photo_camera Összegyurcsányozták. Fotó: olvasónk

Még Borkai idejéből lehetett hallani a „Győrt behálózó polipról”. Van új polip, és ha igen, mi a terve ezekkel a behálózásokkal?



A polip és a kisgömböc is reflektorfénybe kerül a következő időszakban. Magyarországon még mindig létezik a nyilvánosság ereje, ami ezeket a hálózatokat képes megroppantani, sőt kisöpörni. Erre példa Zugló esete, ahol Hadházy Ákos és a most nyertes Rózsa András antikorrupciós harccal győzött le minden indulót. De a nyilvánosság erejét bizonyítja az is, hogy amikor nyilvánosságra hoztam a Győr-Szol körüli ügyeket még 2021-ben, Dézsi Csaba András pillanatok alatt leváltotta a cég vezetőjét.

Dézsi Csaba András egy rendkívül előnytelen képpel gratulált a választási győzelméhez, egyúttal alkalmatlannak is nevezte. Előtte, polgármesterként ellenségnek kiáltotta ki önt. Milyen hangulatú ülések lesznek?

Dézsi Csaba András és a Fidesz Győrt is teleplakátolta a béke üzenetével. Én annyit szeretnék kérni, hogy tartsák be az ígéretüket, valóban legyen béke a városban, békéljenek meg az eredménnyel, kössenek békét a győriekkel és kössenek békét velünk.

Most Dézsi lesz az ön ellensége?

Sose volt az ellenségem, de ő mégis ellenségként tekintett rám. Én Dézsi Csaba András képviselő úrral is együttműködést tervezek, hiszen fejleszteni kell az ő körzetét is.

Dézsi újraszámolást akar. Nem aggódik?

Nem aggódom, de kicsit meglep, hogy Dézsi Csaba András azt a bürokráciát támadja egy békekampány végén, amit ő maga irányít. Meglep, hogy szerinte a saját munkatársai és kollégái a gyanúsak, mert lett közel 1000 érvénytelen szavazat. Én kihívóként sem kérdőjeleztem meg eddig az általa irányított hivatalok tisztességét és korrektségét a választási eljárásban, sőt: köszönöm az eddigi munkájukat.

Mit jelez Önnek, hogy Borkai Zsolt 27 százalékot ért el?

Borkai Zsolt tizenhárom évig volt polgármester, ügyesen kihasználta azokat az alapokat, amiket a korábbi polgármester, Balogh József teremtett meg, és amely alapokra épült Győr aranykora. Nem lep meg, hogy elért 27 százalékot, de az se, hogy nem győzött.

Neki ez a hajó már elment. Dézsi szerint ő az MSZP trójai falova, Orbán Viktor pedig az Indexnek úgy fogalmazott, ha valahol a régi rendezetlen ügyeket nem tudják lezárni, azok előbb-utóbb utolérik őket. Győrben a Borkai-ügy érte utol őket, ezért vesztett a polgármester. Kívülről, mi az, amit a Fidesz még nem zárt le a Borkai-ügyön?

Ezt tőlük kell megkérdezni, remélem nem fognak úgy elfutni a kérdéseik elől, mint az én kérdéseim elől tették az elmúlt négy évben.

Évekig tartó tiltakozás után a Győrszentiván melletti ipari park besorolása májusban megváltozott, így elvileg nem épülhet majd akkumulátorgyár. Nem tart attól, hogy ha a kormány akar, átnyúl a fejük felett ebben az ügyben?

Ezt tegyük tisztába, mert ez egy óriási kampányhazugság volt Dézsi Csaba András és a Fidesz részéről. A megváltozott besorolásban is épülhet akkumulátorgyár, és ezt Dézsi Csaba András is bevallotta, legelőször 2022 augusztusában, és a mostani bejelentés után többször is.

Viszont itt is felhívnám a figyelmet a nyilvánosság és a politikai következmények erejére: Győrben az akkumulátorgyár ügye akkor akadt meg, amikor kiderült az építési szándék, majd a győrszentiváni polgárok összefogtak. Most pedig 69 százalékkal nyert az akkumulátorgyár ellen küzdő civilek jelöltje, Balog-Farkas Renáta a szentiváni körzetben, és én is legyőztem a fideszes Dézsi Csaba Andrást. Üzenem tehát, velem és Győrrel fogják szembetalálni magukat, ha továbbra is akkumulátorgyárat akarnak építeni a városban.