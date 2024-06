A választás legelegánsabb vesztese a győztes ellenfelét a gratulációjában „tökéletesen alkalmatlannak” nevező Dézsi

photo_camera A makulátlan úriember: Dézsi Csaba András Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Elegánsan, méltósággal viselte választási vereségét Győr korábbi polgármestere, Dézsi Csaba András. Az igen szoros versenyben vereséget szenvedő orvos emlékezetes Facebook-posztban gratulált legyőzőjének.



„Veszíteni tudni kell és most én is ezt teszem.” - kezdődik a bejegyzés, ami maradéktalanul be is teljesíti a várakozásokat a ciklusa alatt többször is nárcisztikusnak és sértődékenynek tűnő polgármester iránt.

photo_camera Az új, ellenzéki polgármester: Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

Dézsi posztja ugyan a „gratulálok Pintér Bencének” fordulattal folytatódik, de néhány sornyi köszönetnyilvánítás után már ott tartunk, hogy



"Hazudnék, ha nem mondanám el azt is, hogy rosszul esett, hogy 25 ezer győri ember ellenben másra szavazott a jelenlegi polgármesteri választáson. Ráadásul egy olyan emberre, aki mind tudásában, mind tapasztalat hiányában tökéletesen alkalmatlan erre a feladatra." Dézsi jóslata szerint szörnyű idők jönnek a dézsítlenített Győrre:

„Sikeres éveket zártunk és fantasztikus jövőképet terveztünk számos területen, amiből így ki tudja, hogy lesz-e valami ezután.” Posztja vége felé Dézsi beidéz egy rajongója által neki írt levelet, amiben többek között az szerepel, hogy