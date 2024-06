David Pressman az RTL-nek: A magyar kormány hazudik a NATO-ról

Nevetséges felvetés, hogy a NATO erőszakkal sorozna be magyar fiatalokat, hogy aztán az ukrán frontra küldje őket - mondta David Pressman csütörtökön az RTL kérdésére. A magyar vidéken turnézó amerikai nagykövet szerint a választási kampányban vezető kormánypárti politikusok olyan valótlanságokat állítottak a katonai szövetségről, ami

felelőtlenség, és „egészen biztosan olyan, amit nem várnak egy szövetségestől”.

A csatorna kérdésére, hogy nem tartja-e furcsának, hogy bár Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyar kormány nem fog szembe menni a többi NATO-tagország akaratával, választási kampányában folyamatosan bírálta és „Fidesz vagy halál” alapon háborúpártisággal vádolta a katonai szövetséget. Pressman szerint a kampányban a kormány hazudott a NATO-ról: védelmi szövetség helyett offenzívára készülő, támadó szervezetként igyekezett azt beállítani.

A 444-en is rendszeresen publikáló Oroszország-szakértő Rácz András szerint bár az orosz-ukrán háború Európa-szerte állandó napirenden van, olyan szinten abszolutizálva sehol sincs, mint Magyarországon.

photo_camera Pressman a nyíradonyi gyümölcsfeldolgozó üresen álló épülete előtt Fotó: Molnár Kristóf/444

Az idei választási kampányban a Fidesz és Orbán központi témájává tette, hogy a Nyugat egy harmadik világháború kirobbantását szorgalmazná: ha a baloldal győz, csak idő kérdése, és a háború utolér; egy ilyen világszintű konfliktus elkerülhetetlen, ha nem valósul meg a békekötés; a béke pedig egyenlő a Fideszre leadott szavazattal.

Pressman Nyíradonyba is ellátogatott, ahol megnézte a kisváros méretéhez és turisztikai súlyához képest meglepően impozáns látogatóközpontot, és a hétszázmillióból felhúzott gyümölcsfeldolgozó üzemet is - aminek a környékén minimális mozgás sincs. Ez az épület, ami elkezdte bedönteni Tasó László fideszes képviselő unokaöccsének, Tasó Jánosnak a valódi és a strómancégét is. Legalábbis a strómancégbe behúzott, majd magára hagyott Bodnár Fanni szerint, aki a történetét arccal és névvel vállalva mesélte el a 444-nek, hogyan lett stróman.

Az épület előtt állva Pressman elmondta, hozzá is eljutott a 444 cikke, amiben feltártuk a Tasó-birodalom visszásságait.

Szerda délelőtt Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Budapesten tárgyalt a magyar miniszterelnökkel: Orbán a találkozón hangsúlyozta a főtitkárnak, hogy Magyarország lojális és elkötelezett tagja a szövetségnek, és nem fogja blokkolni a NATO többségi döntéseit az orosz-ukrán háború ügyében a júliusi washingtoni csúcstalálkozón - mondjuk részt sem vesz benne. A tervek szerint a szövetség tagállamai ötvenmilliárd euróval, katonai kiképzéssel és a támogatások koordinálásával segítenék Ukrajnát.