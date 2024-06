Az irodaházbiznisz után újabb sokmilliárdos üzletet kötött Tiborcz és az állam

Azok után, hogy az állam megvette a Tiborcz-Garancsi érdekeltségben megvalósuló Dürer Park túlméretezett hétemeletes fekete irodaházait (az ügylet részleteiről ebben a cikkünkben olvashat), most újabb bizniszre derült fény. A Gazdasági Versenyhivatal honlapján megjelent egy első ránézésre semmitmondó tájékoztatás, miszerint az állam energetikai cége, az MVM Zöld Generáció Zrt. 100 százalékos tulajdonrészt szerez egy, a neve alapján napelem-parkkal rendelkező társaságban, a Tatooine Solarpark Kft.-ben, amely eddig kormányhoz közel álló üzletemberek között vándorolt kézről kézre. A cég korábban azzal került be a hazai sajtóba, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszapüspöki külterületén mintegy 70 hektáron hajt végre gigantikus naperőmű-fejlesztést. Ez nagyjából 10 focipálya méretű területet jelent.

Orbán török jó barátjától Tiborczon át vezet az út az államig

Az MVM által most felvásárolt cég története 2016-ra nyúlik vissza, akkor alapította egy ma már felszámolás alatt lévő cég, majd rövid időn belül, egy évvel később már egy jól ismert üzletember, Orbán Viktor török jó barátjaként ismertté vált Adnan Polat érdekeltségi körében kötött ki. 2020 év végén aztán az ország több pontján is szolárerőműveket uraló Sájer Gábor vette át a céget, de nem sokáig volt tulajdonos ő sem. 2022 első hónapjaiban ugyanis megjelentek a cégben Tiborcz István üzlettársai, majd nem sokkal később maga Tiborcz István is.

photo_camera Az üzletre még a GVH-nak is rá kell bólintania Fotó: Percze Gábor





A Tatooine-nek közvetett módon, de azóta is ők a tulajdonosai. A cégkivonat szerint 50-50 százalékban birtokolja a napelem-parkot az LPBF Holding Kft., és a Green Energy Investhor Zrt. Míg utóbbi a Tiborczhoz köthető Central European Opportunity Magántőkealap tulajdona, a kft. kicsit összetettebb tulajdonosi szerkezettel bír.

Az LPBF Holding tulajdonosa fele-fele részben Dr. Mag Gusztáv ügyvéd bizalmi vagyonkezelőként és a Coactor Kft., amely a 2019 óta Tiborcz üzleti köréhez sorolt Figura Ferenc tulajdonában áll egy cégbíróságra benyújtott irat szerint.

Vagyis a Tatooine teljes mértékben Tiborczhoz és üzleti köréhez tartozik.

Hogy pontosan mekkora teljesítményű napelem-park van a Tatooine tulajdonában, arra vonatkozóan nincsenek nyilvánosan elérhető információk, a cég beszámolójából azonban sejthető, hogy nem egy kicsi erőműről van szó. Mérlege szerint a birtokában lévő tárgyi eszközök értéke 11,8 milliárd forint volt év végén, ebből 7,4 milliárd forint az ingatlanok, 4,6 milliárd pedig a műszaki berendezések, eszközök, gépek értéke.

A fejlesztéseket azonban nem tisztán saját forrásból valósítja meg, hiszen a hitelbiztosítéki nyilvántartás (és a cégkivonata) szerint hitelt vett fel a beruházásokhoz. A tavaly év végi állapot szerint összesen 11,4 milliárd forintos tartozása van, melyből 10,6 milliárd forint hosszú lejáratú kötelezettség.

A hiteleket az egykori Budapest Banktól vették fel, annak átalakulása után már a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank felé adós a Tatooine.

„A naperőműpark megvalósításához kapcsolódó banki hitel fedezeteként a Tatooine Solarpark társaság üzletrészére, követeléseire, ingó vagyontárgyaira, illetve a projekt ingatlanokra (Tiszapüspöki külterület 079/1, 0125/2, 0133, 0134, 0135/1, 0135/2, 0144/5 hrsz-ek) egyetemlegesen jelzálogjog került bejegyzésre 12,079 milliárd forint értékben, illetve ehhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom” – olvasható a cég frissen leadott kiegészítő mellékletében.

A cég könyvei szerint az MBH felé 3 milliárd forint öt éven túli hitellel adósak, míg az állami MFB felé 7,2 milliárddal. Ezek lejárata egyaránt 2040 év vége.

Tavaly egyébként már kifejezetten jó évet zárt a Tatooine, hiszen bevételként már 2,5 milliárdot könyvelt el a korábbi 1,8 milliárd forint után, amiből 1,2 milliárdos tiszta profit keletkezett. Ebből osztalékot nem fizettek ki maguknak Tiborczék.

photo_camera Nagy méretű napelem-parkot venne az állam Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A GVH buktatta le az MVM bizniszét?

Az MVM május utolsó napján a MVM egy némileg szokatlan közleményt jelentetett meg a honlapján, mely szerint „május 17-én és 31-én aláírt megállapodások értelmében” napelemparkokat vásároltak. Az eset azért is kelthetett feltűnést, mert a közleményben nem tüntették fel az eladó nevét, sem a létesítmények nevét vagy lokációját. Azt azonban elárulták, hogy „a megkötött szerződésekkel összesen 249 MWp beépített teljesítményű naperőmű” kerül az MVM Csoport tulajdonába.

Információink szerint ez a méret igen nagynak és értékesnek tekinthető, egy ekkora kapacitás nagyjából 400-450 hektárt foglalhat el, az ügylet értéke pedig nagyságrendileg 250 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon majdnem 100 milliárd forint lehet.

Nem kizárt, hogy ennek az ügyletnek a része a Tatooine Solarpark is.

A hvg360 év eleji cikke szerint Magyarországon az állami energiacéget leszámítva a legtöbb engedélyezett kapacitást birtokló napelemes kiserőmű olyan magántőkealapok tulajdonában van, melyek bejegyzett címe megegyezik azzal, ahol Tiborcz István BDPST-csoportja van bejegyezve. Ezen túlmenően a német Uniper, a svájci-magyar MET-csoport, illetve kínai, spanyol, máltai és török tulajdonban vannak napelemparkok. Gyanítható, hogy ha külföldiektől szerzett volna kiserőműveket az MVM, azt a közleményükben is feltüntették volna.

Visszatérve a Tatooine-ra, a korábbi híradásokból tudható, hogy a cég 70 hektárnyi területen fejleszt Tiszapüspöki határában. Ha elfogadjuk, hogy az MVM közleményében nevesített ügylet megközelítőleg 250 millió eurós értékű, része a Tatooine, és a sajtóból ismert 70 hektárral számolunk, akkor durva becsléssel élve legalább 15-18 milliárd forintos üzletről lehet szó. Könnyen elképzelhető ugyanakkor, hogy ma már nagyobb kapacitással rendelkezik a Tatooine, ami azt is jelentheti, hogy ennél nagyobb összegről szólhat a biznisz. Hogy még kik érintettek a tranzakcióban, arról nincs információ.

Idén év elején egyébként kormány protekcionista reflexe a naperőműves cégeket illetően is megmutatkozott. Ha ugyanis a cégekre külföldi vevő tenne ajánlatot, akkor január közepétől elővásárlási jog terheli a cégeket. Mindez nem ok nélkül történt, hiszen az elmúlt időszakban sorra érkeztek spanyol, dán, német érdeklődők, akik Magyarországon bővítették volna az energiaportfóliójukat. Hogy ebben az esetben is történt-e hasonló érdeklődés, arról nem tudni.