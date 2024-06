Világhírű lett a 43-1-re végződött U14-es meccs, de bundagyanú miatt vizsgálják a történteket

A Kerekegyháza U14-es csapatának a megyei futballbajnokság északi csoportjának utolsó fordulójában 42 góllal kellett győznie ahhoz, hogy jobb gólaránnyal megelőzze azt a Kunszentmiklóst, amelyet a bajnokságban nem tudott legyőzni (egy döntetlen, egy vereség). Mit tesz isten, a Kerekegyháza 43-1-re nyert a Pálmonostora ellen.

A meccset május végén játszották, mi is írtunk róla, de bejárta a világsajtót is, alább például az indiai Sports Today élcelődik a történteken:

A megyében különféle pletykák keringenek arról, mennyi is volt a valós eredmény, milyen állásnál állt le a digitális eredményjelző, kit és miért hívott a játékvezető vagy az asszisztense a meccs után. Sokan úgy gondolják, ennyi gólt egy kétszer 40 percig tartó meccsen fizikai képtelenség lőni. Ha egy középkezdésre 20 másodpercet számolunk, máris lejön a meccsből 15 perc, marad 65 az összesen 44 gólra. Vagyis majdnem percenként kellett betalálni a kapuba.

Az ügyet az MLSZ Bács-Kiskun vármegyei igazgatósága hivatalból vizsgálja. Amúgy a második helyre szorult Kunszentmiklós meg akarta óvni a meccset, csakhogy kiderült, harmadik csapatnak nincs erre lehetősége, a vonatkozó passzust már korábban kivették a versenykiírásból.

Kerestük Losonczy László igazgatót, aki elmondta, az ügyben a vizsgálat lezárultáig nyilatkozatstop van, de arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mikor zárul le a vizsgálat. „Ilyen eset nem szokott lenni, az elmúlt 30 évben biztos nem volt ilyen” – mondta. A személyes véleményére is kíváncsiak voltunk, de azt mondta, az nincs neki.

A meccs után felmerült, hogy a játékvezetőnek komolytalan játék miatt – túl nagy volt a különbség a Kerekegyháza és a Pálmonostora között – le kellett volna fújni a meccset. Losonczy Lászlótól megtudtuk, ilyen szabály már nincs, az eredménytől függetlenül végig kell játszani a mérkőzést. (2015-ben az olasz Ponte Ronca–Persiceto 85 U14-es bolognai tartományi meccset 31-0-s állásnál a játékvezető komolytalan játék miatt lefújta, noha lett volna még játékidő. A játékvezetőt a szövetség felfüggesztette, és elrendelte a meccs újrajátszását.)

A nyilatkozatstop ellenére azonban nem kell teljesen a sötétben tapogatóznunk. A szövetség hétről hétre kiadja hivatalos értesítőit a fegyelmi bizottság határozataival, így sejthető, milyen irányba tart a vizsgálat.

A rettegett 36. paragrafus

Május 31-én Kis Balázzsal (ő volt a játékvezető asszisztense, ezen a szinten csak egy asszisztens van) szemben fegyelmi eljárást rendeltek el az MLSZ Fegyelmi Szabályzatának 36. paragrafusának első bekezdésébe ütköző fegyelmi vétség gyanúja miatt, és beidézték meghallgatására. A 36. paragrafus a mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolásáról, a játékvezető megvesztegetéséről szól, és akár minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől való végleges eltiltással járhat.

„Az a sportszervezet, labdarúgó vagy sportszakember, aki tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett, a mérkőzés eredményének és egyéb lényeges történéseinek jogellenes befolyásolására irányuló cselekményt követtek el, vagy vele közölték, és erről a versenyrendező MLSZ vagy megyei (budapesti) igazgatóságnak, vagy a szövetség erre kijelölt hivatalos szervének haladéktalanul – de legkésőbb 24 órán belül – nem tesz bejelentést, fegyelmi vétséget követ el” – olvasható a fegyelmi szabályzatban.

A Pálmonostora edzőjét is beidézték

A június 7-ei közlöny szerint Kis Balázst ismét beidézték meghallgatásra. Azt nem tudni, hogy azért, mert az előzőre nem ment el, vagy szükség volt egy újabb körre. Beidézték Laczkó Gábort, a Pálmonostora edzőjét is, őt a 24. paragrafus második bekezdésébe ütköző fegyelmi vétség gyanúja miatt.

Ez jóval kisebb súlyú esetet jelöl, erről a Fegyelmi Szabályzat ezt írja: „Az a sportszakember, aki az MLSZ Alapszabályát, a labdarúgással kapcsolatos szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi vétséget követ el.” A büntetési tétel is jóval alacsonyabb, legfeljebb egy év lehet.

A pálmonostorai klub egyik név nélkül nyilatkozó vezetője előző cikkünkben azt mondta, az 1600 lelkes falu klubjának a lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani a 6-8-10-ezres települések csapataikéval. A nagy különbségű vereség oka szerinte az volt, hogy a Kerekegyházánál többen is visszajátszottak az U16-os csapatból. Erre a szabályok megadják a lehetőséget. A Pálmonostoránál három és félszer nagyobb Kerekegyháza csapatában játszó gyerekek szülei se voltak éppen a legsportszerűbbek. Olyanokat kiabáltak be, hogy csak az idő az egyetlen ellenfeletek. El lehet képzelni, hogy a pálmonostorai gyerekek ezek után mekkora kedvvel mennek edzésre, folytatják-e egyáltalán a futballt.

Mér megint a 36-os

A június 13-ai közlöny szerint Kis Balázs újabb idézést kapott, és ugyanarra a napra Laczkó Gábor mellett a meccs egy újabb szereplőjét is behívták: Juhász László játékvezetőt (ő az NB III.-as felnőtt asszisztenskeret tagja is), akit szintén a 36. paragrafus – magyarán bundagyanú – miatt idéztek be.

Ugyanezen a napon kapott 100 ezer forint büntetést a Pálmonostora U14-es csapata. Hogy pontosan miért, azt nem sikerült kideríteni, de úgy tudjuk, nem a 43-1-es meccs miatt.

A miklósi szülőket jobban zavarta

Beszéltünk a kárvallott klubbal, a Miklósi GYFE alelnökével, Nagy Péterrel. A Kunszentmiklós az a csapat, amelyik eggyel rosszabb gólaránnyal lett második a bajnokságban.

Ő örül a vizsgálatnak, szerinte a jó szándékon múlik, hogy jutnak-e valamire. „Rengeteg pletyka, feltételezés van, de utólag bizonyítani ezeket már senki sem tudja.”