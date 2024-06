Belgium hozta a kötelezőt, az utolsó forduló dönt a továbbjutásról

E csoport Belgium Belgium 2 - 0 Románia Románia Vége Statisztika Kezdő Események Belgium Szövetségi kapitány 4-2-3-1 Domenico Tedesco 1 K. Casteels 21 T. Castagne 4 W. Faes 5 J. Vertonghen 3 A. Theate 8 Y. Tielemans 24 A. Mvom Onana 14 D. Lukebakio 7 K. De Bruyne 22 J. Doku 10 R. Lukaku Menama Románia Szövetségi kapitány 4-1-4-1 Edward Iordănescu 1 F. Niţă 2 A. Ratiu 3 R. Drăgușin 15 A. Burcă 11 N. Bancu 6 M. Marin 20 D. Man 18 R. Marin 21 N. Stanciu 13 V. Mihăilă 19 D. Drăguş

Korántsem kezdte jól az Európa-bajnokságot Belgium, első meccsükön az eddigi legnagyobb meglepetést okozva kikaptak Szlovákiától. A belga szurkolók újraélhettek rémálmukat, a csapat szinte egy az egyben lemásolta a 2022-es horvátok elleni vébémeccsüket.

Nagy helyzetek, Lukaku hibák, nulla gól.

Akkor az kiesést ért, most még ennyire nem drámai a helyzet, de nem volt egyszerű dolguk, az Ukrajnát bombagólokkal 3-0-ra verő Románia ellen kellett javítaniuk.

photo_camera Tielemans gólja Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Viszonylag hamar választ is kaptunk arra kérdésre, hogy mennyire zuhantak össze a belgák:

Doku cselei és Lukaku lekészítése után Tielemans 18 méterről a 72. másodpercben szerezte meg a vezetést, ez a harmadik leggyorsabb gól az Eb-k történetében.

A gól nem vette el a románok kedvét, a negyedik percre volt egy jó lövésük és Casteels kapusnak is kellett egy nagyot védenie.

Nagyon könnyen építkeztek a belgák, a két szélen Doku és Lukebakio tudott többször is elfutni, majd veszélyesen befelé cselezni, Nita kapus azonban fogta ezeket a próbálkozásokat. Románia az ukránok ellen sem birtokolta sokat a labdát, most sem ők voltak a kezdeményezőbbek. A félidő végére több góllal is vezethetett volna Belgium, azért a befejezéssel ezen a meccsen is hadilábon álltak, maradt az 1-0.

photo_camera Doku három román védő között Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

Két román lehetőséggel kezdődött a második játékrész, belga részről pedig De Bruyne volt kifejezetten aktív. A románok kinyíltak, várható volt, hogy a belgák egyszer majd mögéjük tudnak kerülni. A 64. percben Lukaku indult be jól és lőtte be a ziccert, de a VAR ezt a gólt is elvette, ez már a csatár harmadik érvénytelen találata volt ezen az Eb-n.

Nem tudták eldönteni a meccset a belgák, sőt, majdnem rúgattak egy gólt a románokkal, Man egyedül vihette Casteelsre, 12 méterről lőtt, de a kapus nagyot hárított.

A 80. percben csak sikerült megszerezni a második gólt, egy kirúgás után egy román fejről De Bruyne elé került a labda, a csapatkapitány nem hibázott, és les sem volt.

photo_camera De Bruyne öröme Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Voltak még kisebb helyzetek itt is, ott is, de az eredmény nem változott, maradt a 2-0. Teljesen nyílt az E csoport, mindenkinek 3 pontja van. Az utolsó fordulóban Belgium-Ukrajna és Szlovákia-Románia mérkőzéseket rendeznek.