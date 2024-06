Kik ezek a vagány grúz fiúk, és hogy tolhattak ki velünk ilyen kegyetlenül?

Ezrek vonultak utcára szerdáról csütörtökre virradóra Tbilisziben. Ez nem szokatlan jelenség az utóbbi időben a grúz fővárosban, a hangulat azonban másmilyen volt, mint általában. A tbiliszi tömegdemonstrációk többnyire dühös jellegűek voltak idén tavasszal – illetve tavaly és azelőtt is, írtunk róluk jó néhányszor –, ezúttal viszont szétáradt a boldogság. Minthogy most nem a rengeteg vitát és jelentős felháborodást kiváltó külföldiügynök-törvény, meg nem is Miheil Szaakasvili egykori államfő bebörtönzése és fogva tartása volt napirenden, hanem a grúz labdarúgó-válogatott páratlan Európa-bajnoki sikere.

photo_camera Ünneplő grúzok Tbiliszi utcáin 2024. június 27. hajnalán Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu via AFP

Nyilván mindenki értesült róla, akkor is, ha kapásból nem izgatja fel a futball: a németországi Eb csoportkörének zárónapján a grúzok gigantikus bravúrral, egyben teljesen megérdemelten 2-0-ra megverték a favoritnak tartott portugálokat, amivel egyrészt bejutottak a nyolcaddöntőbe, másrészt elütötték a maga csoportjában a 3. helyen végzett Magyarországot attól, hogy folytathassa a tornát. Marco Rossi együttese a grúzok – és a tartalékos-harmatos portugálok, valamint a még pocsékabbul focizó, így a szlovénokkal kedden 0-0-ázó angolok – miatt csak az 5. legjobb 3. lett a mezőnyben, így véget ért számára az esemény.

Ivanisvili milliói

A kaukázusi válogatott számára ellenben nagyon is folytatódik. Olyan fejlemény ez, amire szinte senki sem számított. A meghökkentek széles köréhez tartozhat Bidzina Ivanisvili is. A különböző – egyes értékelések szerint nem kis részben kétes – bizniszeknek köszönhetően Grúzia messze leggazdagabb és legbefolyásosabb emberévé emelkedett üzletember volt az, aki megalapította az országot jelenleg is irányító Grúziai Álom pártot, és bár időközben háttérbe húzódott, pillanatnyilag is a formáció tiszteletbeli elnökeként ténykedik.

Ivanisvilinek sok egyéb mellett van egy Kartu nevezetű jótékonysági alapítványa, amely áprilisban belengette, a nemzeti együttes továbbjutása esetén 30 millió lari – ez átszámítva több mint 10 millió euró – értékű prémiummal kedveskedik a hősöknek. Történt mindez azt követően, hogy a válogatott játékosai publikusan állást foglaltak a fentebb már említett ügynöktörvénnyel szemben. Májusban aztán Irakli Kobahidze miniszterelnök is megnyilvánult fociilag, ő lényegesen kisebb, 3 millió laris, azaz bő 1 millió eurós jutalmat helyezett kilátásba. Hogy mikor utalnak, arról még Ivanisviliék és miniszterelnökék sem értesítették a közvéleményt.