Orbán Ráhel megálmodta, hogyan adná el Budapestet Orbán Ráhelnek

Elkészült a budapestes imázsfilm, amit akkor forgattak, amikor május végén pár napra A-listás tartalomgyártók lepték el Budapestet, hogy Orbán Ráhel meghívására részt vegyenek egy influenszertripen a mi pénzünkből.

Ennek a bulinak az eredményét láthatjuk most a Budapest - The Spice of Europe című videón, ami szerint Budapest

a Parlamentből,

a Greshamből,

a Lánchídból,

a Halászbástyából,

az Operából,

illetve pár koktélruhás tartalomgyártóból áll.

És miközben ezek a kupolás, tornyos épületek cikáznak két és fél percen át a szemünk előtt és a tüllruhás influenszerek hibátlanra filterezett arcélei mögött, iszonytató lázálomba illő módon szól valami zsivajjal a háttérben Liszt rapszódiája, majd a Budapest, te csodás. De úgy, hogy közben azt érezni, mint amikor egy horrofilm nézése közben előre tudni, hogy mindjárt valami pokolian nyomasztó dolog történik majd. Például hogy a Parlament őrsége pillanatokon belül a Kossuth téren deszkázó influenszerek közé lő. Vagy hogy azonnal kihívják a TEK-et arra a naiv lányra, aki kétségbeesett arccal vezeti a lovát az Opera lépcsőjén.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter parlamenti államtitkára, Fónagy János szerint nemzeti érdek volt a több milliárd adóforintba kerülő budapesti influenszertrip megszervezése, így feltehetően nemzeti érdek volt ennek a videónak az elkészítése is.

Az imázsfilm célközönsége viszont továbbra is rejtély, de a leírás szerint engednünk kéne, hogy rabul ejtsen minket Budapest időtlen eleganciája, kincsei és bája.