Egy lélek se vette észre, hogy Orbán éppen el akarja foglalni Brüsszelt, talán azért, mert nem volt mit észrevenni

Orbán Viktor Brüsszel elfoglalását tette meg az EP-választás tétjének.

A cél, ha nem is teljes mértékben, de segítséggel akár teljesíthetőnek is tűnt.

Azonban ehhez szükség lett volna egy szélsőjobboldali áttörésre, ami elmaradt.

A centrista koalíció alkuját Giorgia Meloni sem tudta blokkolni.

Így Magyarország kiplakátolt ellenségét, Ursula von der Leyent jelölték az Európai Bizottság élére.

Az európai parlamenti választás előtt a szélsőjobboldal előretörése tartotta lázban Európát. Nem volt ez új jelenség, már a 2019-es választás előtt is sokan attól tartottak, hogy a populista erők kiszorítják a centrista pártokat a hatalomból. Nem így történt. Azóta azonban eltelt öt év, a világ pedig nagyot fordult.

Európának először a koronavírus-járvánnyal, majd az orosz-ukrán háborúval és az energiaválsággal kellett megküzdenie. A konstans válsághelyzetből pedig a jobboldali populista pártok profitáltak.

A jelenség európai előfutára, Orbán Viktor azt vehette észre, hogy a potenciális szövetségeseinek gondolt erők Európa-szerte előretörnek. Giorgia Meloni posztfasiszta gyökerű pártja az olasz választást nyerte meg, a szélsőjobboldali Geert Wilders Hollandiában győzött, és a nacionalista Robert Fico is visszatért a szlovák kormány élére.

Eközben szárnyalt a közvéleménykutatásokon a német AfD, az osztrák Szabadságpárt és a Marine Le Pen-féle francia szélsőjobboldal is. A mintából egyedül Lengyelország lógott ki, ahol a Brüsszelből hazatérő centrista, Donald Tusk leváltotta az ultrakonzervatív PiS-t. A júniusi EP-választáson lényegesen valószínűbbnek tűnt a szélsőjobboldal előretörése, mint 2019-ben.

Elmaradt áttörés

Amikor Orbán a kampányban Brüsszel elfoglalását jelölte meg a választás tétjeként, olyan célt hirdetett meg, ami ugyan korántsem saját erőből, és semmiképpen sem teljes mértékben, de kis szerencsével akár teljesíthetőnek is tűnt. A szélsőjobboldal uniós hatalomátvétele nem volt realitás, de egyes pozíciók megszerzése, és így a status quo megdöntése benne volt a pakliban. Végül nem ez történt.

Bár az EP-választáson látható mértékben erősödött a szélsőjobboldal, a sokak által várt áttörés elmaradt. Hiába győzött Meloni Olaszországban, lett második az AfD Németországban, és tört át Le Pen pártja Franciaországban, a hárompárti centrista koalíció megőrizte többségét az Európai Parlamentben.

Ez elsősorban a stabil néppárti és szocialista eredményeknek volt köszönhető, ugyanis az Emmanuel Macron-féle liberálisok jelentősen visszaestek. Annyira, hogy Meloni európai pártcsaládja, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) el is vette tőlük a harmadik legnagyobb frakció pozícióját.

Háttéralku

A centrista koalíciónak azért volt kulcsfontosságú a parlamenti többség megőrzése, mert így felhatalmazást kapott a status quo fenntartására. Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő 27 fős Európai Tanácsban 20 fős többséggel rendelkező három nagy pártnak nem kellett kinyitnia az uniós csúcsvezetőkről szóló tárgyalási folyamatot. Ha elvesztették volna a parlamenti többségüket, még ekkora tanácsi erő mellett is kénytelenek lettek volna egyezkedni. Ugyanis az Európai Bizottság elnökét és az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőt is csak a parlament jóváhagyásával lehet megválasztani.

A hárompárti koalíció nem is vesztegette az időt, már az EP-választás utáni héten összeállította a listáját. Informálisan meg is egyeztek, hogy a Tanács élére António Costa volt szocialista portugál miniszterelnököt, főképviselőnek Kaja Kallas észt liberális miniszterelnököt, a Bizottság elnökének pedig a szervezetet 2019 óta vezető Ursula von der Leyen német néppárti politikust javasolják.

Bár von der Leyen újrázása egyáltalán nem volt magától értetődő az EP-választás előtt, a Néppárt jó eredménye és a francia szélsőjobb előretörése közös erővel stabilizálta a pozícióját. A meghatározó uniós politikusok közül az EP-választás előtt Macron volt az egyedüli, aki nem állt teljes mellszélességgel von der Leyen újraválasztása mögött. A francia elnök meg is szellőztette a volt olasz miniszterelnök, Mario Draghi nevét.

Azonban a katasztrofális EP-választási eredmény után Macronnak újra a belpolitika irányába kellett fordulnia. Von der Leyen megfúrása helyett a nemzetgyűlés feloszlatása miatti időközi parlamenti választásra koncentrál.

A Meloni-szál

Sokan arra számítottak, hogy az uniós állam- és kormányfők már június 17-én megállapodnak a csúcsvezetők személyéről. A nem hivatalos tanácsi munkavacsorán azonban elmaradt a döntés. Meloni ugyanis korántsem fogadta kitörő lelkesedéssel, hogy a néppárti-szocialista-liberális koalíció vezető politikusai a háta mögött egyeztek meg a pozíciókról.

Meloni tiltakozása szimbolikus, de szükséges lépés volt. Bár tudta, hogy a centrista koalíció döntését nem tudja megakadályozni, az Unió harmadik legnépesebb tagállamának vezetőjeként nem hagyhatta szó nélkül, hogy megkerüljék a többiek. Mivel a Tanács arra szokott törekedni, hogy a lehető legnagyobb egységben döntsön a csúcsvezetőkről, Meloni tárgyalási alappal is rendelkezett. Közel 60 millió uniós állampolgárt képviselve tárhatta elő, mit szeretne támogatásáért cserébe.

A három nagy pártcsalád két nappal az EU-csúcs előtt véglegesítette a jelöltek listáját. Az alkut a legfontosabb szereplők kötötték meg. Macron mellett ott volt az asztalnál Olaf Scholz német kancellár, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő is. Végleg eldőlt, hogy Meloni egyedül maradt a nagyok között, így a csúcstalálkozóig hátralévő időben már csak a szimbolikus kommunikáció és a háttérben való egyezkedés maradt számára.

A nyilvánosságban csak egyetlen ECR-es tanácsi kollégája, Petr Fiala cseh miniszterelnök és Orbán állt mellette. Utóbbi kéretlen támogatásának ugyanakkor nem igazán örülhetett. A magyar miniszterelnököt pár nappal korábban utasította el, amikor nem engedte a Fideszt csatlakozni az ECR-hoz.

Orbán reménytelen küldetése

Orbánnak viszont Meloni maradt az utolsó reménye. Bár a magyar miniszterelnök 2019-ben még saját győzelmének tekintette, hogy a Bizottság új elnöke egy hétgyermekes német családanya lett, azóta 180 fokot fordult a kormányzati kommunikáció. Von der Leyen Soros embere és Magyarország ellensége lett. Orbán többször kijelentette, hogy semmiképpen sem szavazza meg a német politikust, akinek az arcával a választási kampányban újra kiplakátolták az országot.

A hárompárti alku megfúrásában azonban az utolsó hetekben már Orbán sem hitt. A június 21-ei Kossuth Rádiós interjújában már Manfred Webert nevezte Magyarország első számú ellenségének, és azt mondta, hogy von der Leyen „ministráns kislány” a Néppárt elnökéhez képest. Orbán ezzel már a várható vereség kommunikációját készítette elő.

Ami be is következett. A csütörtöki EU-csúcson gond nélkül átment a javaslat, von der Leyent, Costát és Kallast is elfogadta a testület. Csak Meloni és Orbán jelezte a különállását. Az olasz miniszterelnök tartózkodott von der Leyennél, a másik két politikusra pedig nemmel szavazott. Orbán Costát megszavazta, Kallasnál tartózkodott, von der Leyenre pedig nemmel voksolt.

Ennek azonban nem volt jelentősége, mert a csúcsvezetőket minősített többséggel választják a Tanácsban, így nem volt szükség egyhangú döntésre. Elegendő volt, hogy a tagállamok 55 százaléka igennel szavazzon, valamint az EU lakosságának 65 százaléka a döntés mögött álljon. Orbán nem tudta használni utóbbi időben gyakran választott eszközét, a tanácsi vétót.

Orbán azért tartotta elfogadhatatlannak az alkut, mert szerinte az európai választópolgárok többsége a jobboldalra szavazott, és ezek az emberek jobboldali vezetést szerettek volna látni az Unió élén. A Néppárt azonban elvitte ezeknek a szavazatoknak egy jelentős részét, majd balra fordult, és így becsapta a választókat.

Valójában azonban csak annyi történt, hogy a centrista koalíció megkötött egy megállapodást, amire a választópolgárok többsége felhatalmazást adott neki. Miután a Néppárt az elmúlt 5 évben is a szocialistákkal és a liberálisokkal volt koalícióban, szó sem lehetett a választók becsapásáról.

Miután ezt Orbán is tudta, a Néppárt hibáztatása csak szimbolikus lépés volt tőle. Kommunikációs fogás, amivel elfedi, hogy rossz lóra tett, amikor a kampányban kockázatos módon, de nem teljesen alap nélkül Brüsszel elfoglalását vizionálta. Az áttörés azonban elmaradt. Ahogyan az Unióban eddig mindig, ezúttal is győzött a status quo.

