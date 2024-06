Biden azzal nyugtatja adományozóit, hogy még nyerhet

Joe Biden amerikai elnök biztosította a demokrata párti adományozókat arról, hogy még megnyerheti az elnökválasztást Donald Trump ellen, miután gyenge vitateljesítménye aggodalmat szított a jelöltségével kapcsolatban - írja a BBC.

A 81 éves elnök szombaton New Yorkban és New Jerseyben vett részt egy sor adománygyűjtő rendezvényen, és megpróbálta megvédeni a CNN elnökjelölti vitájában nyújtott teljesítményét. Az egyik rendezvényen felszólalva Biden elismerte, hogy

„Ígérem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a választást” - mondta. Az elnök később arról is beszélt, hogy megérti a csütörtöki vitán nyújtott teljesítménye körüli aggodalmakat, de ígéretet tett arra, hogy keményebben fog küzdeni.

Biden és a felesége mellett Phil Murphy, New Jersey demokrata kormányzója is részt vett az adománygyűjtésen és biztosította róla Bident, hogy „mindannyian 1000%-ban vele vannak”. Biden teljesítménye vegyes reakciókat váltott ki, a vita után pánik lett urrá a demokratákon, a jelek szerint pedig megtört a párton belüli tabu, hogy nem szabad a visszalépéséről beszélni. A Biden-kampány pedig elfogadta, hogy a vita nem úgy sikerült, ahogyan remélték, de azt mondta, hogy nem fog félreállni egy másik jelölt javára.

Jennifer O'Malley Dillon kampányelnök szerint a vita utáni belső felmérések azt mutatták, hogy „a szavazók véleménye nem változott”. „Nem ez lesz az első eset, hogy a média túlfújt narratívái átmeneti visszaesést okoztak a közvélemény-kutatásokban” - mondta.

A New York Times egy szerkesztőségi cikkben „vakmerő szerencsejátéknak” minősítette elhatározását, hogy újra induljon. A cikk szerint a demokratáknak „el kellene ismerniük, hogy Biden nem folytathatja a versenyt, és létrehozni egy olyan folyamatot, amely alkalmasabb személyt választ ki helyette”.

Barack Obama volt elnök, Biden támogatója a közösségi médiában arról írt, hogy „előfordulnak rossz vitaestek”. „Ez a választás még mindig egy választás egy olyan ember között, aki egész életében az átlagemberekért küzdött, és egy olyan ember között, aki csak magával törődik” - írta Obama.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…