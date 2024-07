Még nem jutottak ki a szakadékból az olaszok, amibe Európa csúcsáról zuhantak

Olaszország már a nyolcaddöntőkben kiesett az Európa-bajnokságról, miután Svájc simán lefocizva őket, és 2-0-ra nyert. A kudarc ellenére Luciano Spalletti szövetségi kapitány marad a posztján. Olaszország előtt egy újabb kísérletezéssel teli időszak áll. Habár nem kell végigjárniuk újra elölről azt az utat, amit 2022-ben, a vébére való sikertelen kvalifikáció után kellett, de Spalletti minden eddigi elképzelését az olasz csapatról kukáznia kell.

Hogyan alakult az olasz válogatott útja az Európa-bajnokság 2021-es megnyerése óta, és valóban el kell-e temetni a mostani olasz focigenerációt?

Minden, amiről egy válogatott csak álmodhat

2021-ben a Roberto Mancini vezette olasz válogatott volt a világ legjobb formában lévő nemzeti csapata. Az Eb előtti 27 meccsüket megnyerték, 2021 szeptemberében világrekordot is döntöttek, miután 36. meccsükön se kaptak ki. A gólok terén is jól állt a csapat, az Eb-t megelőző 1 évben 34 gólt rúgtak, és mindössze 2 gólt kaptak.

Az olaszok a 2021-es tornát magabiztos játékkal nyerték, a nehezebb meccseiket is behúzták, Ausztria, Spanyolország és Anglia ellen is hosszabbításban. A legszorosabb meccsüket az elődöntőben játszották, Spanyolországgal. Látványos volt, ahogyan a legkiélezettebb szituációkban is sütött a magabiztosság az olasz csapatról. Emlékezetes pillanat, amikor Giorgio Chiellini, az olasz válogatott csapatkapitánya a tizenegyesrúgások előtt szeretetteljesen vegzálta az ennek cseppet sem örülő spanyol csapatkapitányt, Jordi Albát. Nem csoda, hogy a 11-es párbajt megnyerve döntőbe jutottak.

link Forrás

Végül a balhéról emlékezetes angolok elleni döntőt hajszál híján, szintén 11-esekkel nyerték meg. Ezzel megkoronázva azt az évek óta tartó folyamatot, amin végigmentek, miután nem sikerült kijutniuk a 2018-as világbajnokságra.



A múlt megismételte önmagát

Vannak azok a filmek, amikben hosszasan bemutatják a főhős irigylésre méltó életét, hogy aztán kihúzzák a szőnyeget a lába alól. A feszültséget okosan adagolják, szépen lassan, hogy minél kényelmetlenebb legyen végignézni, ahogy a megnyugtató közegéből kiszakad a főhős, hogy szembenézzen újra a múltjával.



Az olasz válogatott pont egy ilyen, filmvászonra való lidérces időszakot élt át a megnyert Eb után.