Rossi marad, de az idegei még nincsenek egészen rendben

Zaklatott Facebook-posztban tisztázta Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar fociszurkolókat izgató legfontosabb kérdést:



marad

A bejegyzésből azonban az is kiderül, hogy Rossi még mindig nem teljesen dolgozta fel az Eb-t: annak első felében - az emlékezetes tévés leolvadásához hasonlóan - még mindig azokkal pöröl, akik kudarcnak nevezték a válogatott Eb-szereplését. Annyi változott meg pár nap alatt, hogy most már Rossi is belátja, hogy ha fikázta is bárki a csapatot, az csak az emberek „nagyon kicsi százaléka" lehet, ám a lelki sebek a jelek szerint lassan hegednek.

„Talán itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat!" - vág bele Rossi a bejegyzésbe, majd két tételmondatban összefoglalja a véleményét a kommentelőkről, majd a válogatott utóbbi években mutatott teljesítményéről:

„Azok, akik azt mondják – vagy írják –, hogy kudarcot vallottunk ezen az Európa-bajnokságon, nyilvánvalóan nem objektívek, és sajnos azt kell mondanom, rosszhiszeműek! Az a tény, hogy az elmúlt években a csodával határos eredményeket értünk el, és gyakran meggyőző teljesítményt nyújtottunk (még ha néha szerencse is kellett ehhez), nem szabad, hogy eltorzítsa a valóságot!"

Ezután jön az a mondata, amit maga Rossi sem vesz elég komolyan, különben nem lenne ennyi zaklatott:

„Sajnos még Magyarországon is van egy kis százaléka az embereknek, igaz nagyon kicsi, akik előbukkannak, amikor azt hiszik, hogy léket kapott a hajó!"

Ezek után előbb igen tömör, egymondatos összefoglalót adott az aktuális Eb-szereplésről:

„Igaz, nem tettünk semmi rendkívülit, de nem hiszem, hogy bárkinek szégyenkeznie kellene emiatt a válogatott miatt!"

Majd, a poszt ötödik mondatában kibökte a lényeget:

„Soha nem mondtam a sajtónak, hogy távozom (csak azt, hogy pihennem kell és tisztáznom a gondolataimat)!"

Rossi ezután azt magyarázta, hogy szerinte szinte minden kétesélyes szituációban pechünk volt az Eb-n:

„Nagyra értékeltem volna, ha valaki, ahogy én is tettem a múltban (néha a szerencséről is beszélve), elmondta volna, hogy Kevin 100. percben szerzett gólját kivéve, minden kétesélyes helyzet kedvezőtlenül alakult számunkra ezen az Európa-bajnokságon (az első barátságos mérkőzést is beleértve). De ez a helyzet! "

A szövetségi kapitány ezután megköszönte a csapatnak, a stábtagoknak, az MLSZ-nek és a szurkolóknak. Utóbbiakról azt írta, hogy

„Szívem szerint mindegyiküket megölelném egyesével!"

A zaklatott bejegyzés végén Rossi visszatért a pozícióban maradás témájához és azok kedvéért, akiknek a poszt elején elhintett mondata nem lett volna eléggé világos, még egyszer leszögezte: