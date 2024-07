A kormány szerint tűrhetetlen, ami a ferihegyi repülőtéren zajlik

Épp szombat délelőtt számoltunk be arról, hogy az európai légiközlekedésben tapasztalt fennakadásokkal kapcsolatban a Budapest Airport vezérigazgató-helyettese, Valentínyi Katalin már arról beszélt, hogy azok akár szeptemberig is velünk maradhatnak, mivel egyszerre sok tényező nehezíti az európai helyzetet.

A légtér nagyon zsúfolt, itt a turistaszezon, nagy nemzetközi sportversenyek vannak egész nyáron, a szomszédban pedig háború van, ezért sok gép kitérő útvonalon közlekedik. Emellett számítanak az egyre szélsőségesebbé váló időjárási körülmények is, hiszen például a zivatarláncok esetén a földi kiszolgálás a repülőtéren lelassulhat, másrészt pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni.

Ennek ellenére a magyar kormányban továbbra is úgy látják, hogy lehetne mit tenni: Vitályos Eszter kormányszóvívó szombaton oldalán arról írt, hogy a tűrhetetlen állapotok miatt azonnali, gyors, hatékony lépéseket vár a kormány.

Mint Vitályos fogalmazott, az elmúlt hetekben sok járatkéséssel és -törléssel kellett számolniuk a légiutasoknak Európa-szerte, így Budapesten is. Ám „a 21. században megengedhetetlen, hogy a magyar családok és az idelátogató turisták hosszú órákat rostokoljanak a reptéren úgy, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást és ellátást. Ami most a Liszt Ferenc repülőtéren történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszak következménye. Amint megtörténik a reptér tényleges, fizikai átvétele, a helyzet javulni fog” – utalt a kormányszóvivő arra, hogy nemrég rengeteg pénzért a magyar állam megvette a ferihegyi reptér többségi tulajdonát.

A kormányszóvivő kitért arra, hogy az első lépések már megtörténtek, és köszönetet mondott a Budapest Airport munkatársainak, hogy két különálló ellátó zónát is kialakítottak, ahol a járatkéséssel érintett utasok élelmiszert, vizet vehetnek magukhoz, a családok részére pedig külön baba-mama szoba, bébiétel és egészségügyi csomag is rendelkezésre áll. Hozzátette, hogy a jövőben nemcsak a repülőtér üzemeltetésének kell javulnia, hanem a légi közlekedés irányításának és a földi kiszolgálásnak is.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányszóvivő elmondta azt is, hogy a kormány azonnali intézkedést kért a Budapest Airporttól és a Hungarocontrolltól, annak érdekében, hogy azok a magyar családok és azok az idelátogató turisták, akik kénytelenek elszenvedni azt, hogy a repülőgépük több órát késik, minél komfortosabb körülmények között tegyék meg a várakozási időt.

Az ellátó zónákról azt mondta, hogy jelenleg kettő ilyen van, de szükség esetén még egyet ki fognak tudni alakítani a repülőtér munkatársai.